Die meisten Fans des 1. FC Köln halten ihrem Klub auch unter veränderten Vorzeichen die Treue. Wenige Tage vor Ablauf der Frist haben nahezu alle Dauerkarteninhaber, die bislang kein Vereinsmitglied waren, eine Mitgliedschaft abgeschlossen. Das teilte der FC auf Anfrage dieser Zeitung mit. Vor zwei Monaten hatte der Bundesligist angekündigt, für die Beibehaltung des Stammplatzes im Rhein-Energie-Stadion ab der Saison 2026/27 eine Mitgliedschaft vorauszusetzen. Von der Maßnahme sind 5000 der 25.500 Dauerkarteninhaber betroffen.

Beim FC zeigt man sich mit der Resonanz zufrieden: „Wir sind sehr dankbar, dass eine überwältigende Mehrheit der angeschriebenen Dauerkarteninhaberinnen und -inhaber dazu bereit ist, den Weg zu einer einheitlichen, transparenten und fairen Vergabe der Saisonkarten mitzugehen und eine Mitgliedschaft abzuschließen“, sagte FC-Geschäftsführer Philipp Liesenfeld.

Die Resonanz auf die Online-Umfrage und die intensiven Gespräche, die wir sowohl auf dem Mitgliederstammtisch als auch im Anschluss an die Entscheidung innerhalb der FC-Familie zu diesem Thema geführt haben, bestätigen uns in der Überzeugung, dass wir diesen Schritt gemeinsam tragen. Philipp Liesenfeld, Geschäftsführer 1. FC Köln

Ende Mai hatte der FC für Aufruhr gesorgt, als er seinen Jahreskarteninhabern ohne Mitgliedschaft eine E-Mail mit dem Betreff „Kündigung deines Dauerkartenvertrages“ zukommen ließ. Wer seine Dauerkarte behalten wollte, musste sich bis zum 15. Juni um eine Neubeantragung kümmern. Die Frist für den Abschluss der Mitgliedschaft – Erwachsene zahlen pro Jahr 92 Euro – läuft derweil noch bis zum 31. Juli.

Deshalb kann der FC auch noch nicht exakt benennen, wie viele Dauerkarteninhaber auf ihr Ticket verzichten werden. Fest steht aber schon jetzt: Die Zahl wird nur bei einem verschwindend geringen Teil der wartenden FC-Anhänger für Freude sorgen. Die Nachfrage nach Jahrestickets übertrifft das Angebot bei weitem. Die Dauerkarten-Warteliste umfasst 45.000 Fans.

1. FC Köln setzt Mindestzahl besuchter Spieler hoch

Die Entscheidung des FC, dass künftig nur noch Mitglieder eine Dauerkarte besitzen können, hatte für Diskussionen bei den Fans gesorgt. Der FC, mittlerweile 170.000 Mitglieder groß, verwies wiederum auf eine im April durchgeführte Umfrage, bei der sich 72 Prozent der 18.000 Teilnehmer für eine Verknüpfung von Dauerkarte und Mitgliedschaft ausgesprochen hätten. „Die Resonanz auf die Online-Umfrage und die intensiven Gespräche, die wir sowohl auf dem Mitgliederstammtisch als auch im Anschluss an die Entscheidung innerhalb der FC-Familie zu diesem Thema geführt haben, bestätigen uns in der Überzeugung, dass wir diesen Schritt gemeinsam tragen“, erklärte Liesenfeld.

Auch an anderer Stelle zieht der FC bei seinen Dauerkarteninhabern die Zügel an. Bislang musste jede Dauerkarte bei mindestens zwölf der 17 Heimspiele genutzt werden. Diese Zahl wird zur neuen Saison auf 14 erhöht. Ansonsten droht der Entzug des Jahrestickets. Die Zahl derer, die die Voraussetzungen in der vergangenen Saison nicht erfüllten, sei jedoch „überschaubar“, hieß es aus dem Geißbockheim.