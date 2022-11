Vor dem letzten Heimspiel FC-Spitze richtet dringenden Appell an die Fans

Köln – Der 1. FC Köln hat an diesem Samstag im letzten Heimspiel der Saison gegen den VfL Wolfsburg die Chance, zum zweiten Mal in den vergangenen 30 Jahren die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb zu schaffen. Allerdings bittet der Verein seine Fans darum, die Feierlichkeiten im Rahmen zu halten. „Wir wollen die Saison bestmöglich beenden und brauchen dafür bis zum letzten Spieltag den vollen Fokus auf dem Platz. Unabhängig vom Spielausgang gegen Wolfsburg wird deshalb auch das letzte Saisonspiel in Stuttgart nochmals hohe Bedeutung haben“, sagt FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Am 20. Mai 2017 stürmten die Zuschauer den Innenraum und feierten auf dem Rasen. Philipp Türoff bat am Freitag auf der Internetpräsenz des 1. FC Köln um Zurückhaltung. „So außergewöhnlich die Bilder auch waren, bergen solche Szenen auch immer die Gefahr von Unfällen und gesundheitlichen Schäden bei Fans und Spielern. 2017 entstanden durch die Flutung des Innenraums Sachschäden in sechsstelliger Höhe bei uns und bei zahlreichen Dienstleistern. In der angespannten wirtschaftlichen Lage für alle wäre es im Sinne aller Beteiligten, dass sich dies nicht wiederholt“, so Türoff.

„Emotionen nicht unterdrücken“

Der 45-Jährige fügte allerdings auch an: „Wir wissen, dass wir die Emotionen bei unseren Fans nicht unterdrücken können. Und das wollen wir auch nicht. Wir appellieren an alle Fans im Stadion, im Hinblick auf finanzielle und gesundheitliche Risiken, nach dem Spiel auf den Rängen zu bleiben und von dort aus die Mannschaft zu feiern.“