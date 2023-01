Bayer 04 Last-Minute-Transfer Edmond Tapsoba verstärkt die Abwehr

Köln – Peter Bosz konnte kaum erwarten, bis die Uhr am Freitagabend 18 Uhr anzeigte. „Ich bin immer froh, wenn das Transferfenster zu ist“, sagte der Trainer von Bayer 04 Leverkusen, „dann können wir uns wieder auf Fußball fokussieren.“ Allerdings hatte ihm die Wechsel-Zeit keine Zumutungen bereitet. Der spektakuläre Transfer des 16-jährigen Florian Wirtz („Ein sehr guter Spieler, ich freue mich auf die Arbeit mit ihm“) vom 1. FC Köln zum Werksklub war ebenso in seinem Sinn wie der Last-Minute-Transfer von Edmond Tapsoba von Vitoria Guimaraes. Der 20-jährige Innenverteidiger kommt für rund 18 Millionen Euro und erhält einen Vertrag bis 2025. In Portugal war der 1,92 m große Abwehrmann aus Burkina Faso Stammspieler und Elfmeterschütze, in der laufenden Saison hat er bereits vier Tore erzielt.



Dragovic wollte weg und muss doch bleiben

Dafür wechselt Panagiotis Retsos (21) zu Sheffield United in die Premier League. Eine unglückliche Abfolge schwererer Verletzungen hatte den Griechen, dessen Vertrag bei Bayer 04 noch bis 2022 läuft, sportlich aus der Bahn geworden. Dagegen hat sich der Wechselwunsch des Österreichers Aleksandar Dragovic, obwohl es Interessenten gab, zu denen auch Köln gehörte, zerschlagen. Bayer 04 war nicht bereit, zwei Innenverteidiger ziehen zu lassen. Der Werksklub ist noch in drei Wettbewerben vertreten und hat im Februar sieben Spiele zu absolvieren.



Das erste davon findet am Samstag um 15.30 Uhr im Kraichgau gegen die TSG Hoffenheim statt. Das Hinspiel endete trotz hochgradiger Bayer- Überlegenheit 0:0. Peter Bosz sagt: „Hoffenheim ist stärker gegen Mannschaften aus der oberen Hälfte der Tabelle. Dazu rechne ich uns. Es wird kein einfaches Spiel, wir werden nicht mehr so viele Chancen bekommen wie im Hinspiel. Aber wir haben viel am Abschluss gearbeitet und wollen gewinnen.“