Bayer 04 Leverkusen hat das erste Spiel der Saisonvorbereitung verloren. Gegen den englischen Erstligisten Nottingham Forest musste sich die Werkself mit 1:2 geschlagen geben. Leverkusens Trainer Carles Martínez rotierte im Vergleich zum 2:1-Erfolg gegen den FC Sevilla mehrfach, was zunächst deutlich zu sehen war.

Bayer 04 findet nicht in die Partie

Jeanuel Belocian bildete neben Loïc Badé die Innenverteidigung, auf den Flügeln begannen Martin Terrier und Ernest Poku. Die Anfangsminuten verschlief die Werkself: Schon nach vier Minuten brachte Dan Ndoye Nottingham Forest in Führung, eine Flanke von Morgan Gibbs-White drückte der Schweizer WM-Fahrer unbedrängt über die Linie.

Auch danach lief bei Leverkusen noch nicht alles rund. In den Halbräumen öffneten sich immer wieder gefährliche Lücken, vor allem Gibbs-White und Ndoye fanden viel Platz vor. Das lag auch daran, dass die Flügelstürmer Terrier und Poku defensiv zu wenig absicherten, während Rechtsverteidiger Lucas Vazquez sichtlich mit der physischen Spielweise der Engländer haderte. Erst nach der Trinkpause, die die 11.864 Zuschauer mit Pfiffen quittierten, fand die Werkself besser in die Partie: Das Pressing wurde intensiver, konsequenter, das Passspiel sicherer.

In der 33. Minute folgte der verdiente Lohn. Nach einer blitzschnellen Balleroberung legte ein präziser Steckpass Angreifer Patrik Schick frei, der den Ball mit einem eleganten Lupfer über Torwart Matz Sels zum Ausgleich hob – der Tscheche hatte die Mannschaft als Kapitän aufs Feld geführt. Schon in der ersten Hälfte hatten zudem Badé sowie das Mittelfeldtrio Ibrahim Maza, Malik Tillman und Equi Fernandez überzeugt.

Große Rotation bei Leverkusen

Zur zweiten Halbzeit wechselte Martínez dreimal: Für den glücklosen Terrier kam Afonso Moreira, für Badé Verteidiger Edmond Tapsoba, für Miguel Gutiérrez Tim Oermann – Belocian rückte auf dessen Position. Auch Nottinghams Trainer Oliver Glasner, der in diesem Sommer selbst immer wieder mit Leverkusen in Verbindung gebracht wurde, tauschte auf jeder Position.

Danach stockte der Spielfluss auf beiden Seiten. Ein Freistoß von Patrik Schick strich knapp über die Latte (56.), sechs Minuten später hatte Leverkusen Glück, dass ein Kopfball von Nottinghams Kapitän Ryan Yates nach einem Eckball an den Querbalken klatschte (62.). In der 68. Minute folgten weitere Wechsel bei Bayer 04: Aleix Garcia kam für Maza, Arthur für den schwachen Poku, Talent Kenan Doğanay für den auffälligen Fernandez, Christian Kofane für Torschütze Schick und Routinier Jonas Hofmann für Tillman.

Fortan hatte Leverkusen das Spiel eigentlich unter Kontrolle, doch ein Nottingham-Standard in der 90. Minute entschied die Partie. Der frühere Gladbacher Luca Netz fand mit einer gefühlvollen Flanke Arnaud Kalimuendo, der per Kopfball zum Endstand traf. Es ist die erste Niederlage der Vorbereitung für Leverkusen – wenn auch keine ganz verdiente. Am Samstag folgt der nächste Test: Dann geht es gegen Newcastle United (16 Uhr).