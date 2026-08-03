„Halte ich für realistisch“Schick glaubt an Gewinn der Europa League mit Bayer 04

Patrik Schick freut sich, wieder bei Bayer 04 zu sein. Die Reise mit der tschechischen Nationalmannschaft zur WM war ein Reinfall. Tschechien schied mit schlechten Leistungen schon in der Vorrunde als Gruppenletzter hinter Mexiko, Südafrika und Südkorea aus.

Der 30 Jahre alte Torjäger trat daraufhin aus der Nationalmannschaft zurück. In Leverkusen, wo er noch einen Vertrag bis 2030 hat, soll alles anders werden.

Schick: „Die härteren Einheiten kommen in den nächsten Tagen“

Nach der ersten Einheit sprach Patrik Schick über:

Trainingsauftakt und neue Saison: „Wir sind gestern angekommen. Wir hatten direkt einen freien Tag, und heute war die erste Trainingseinheit. Sie war noch nicht so hart. Ich denke, die härteren Einheiten kommen in den nächsten Tagen. Bis jetzt läuft alles reibungslos.“

Rücktritt aus der Nationalmannschaft: „Es war kein gutes Turnier. Ich denke, es war von Anfang an nicht gut – vom ersten Tag an. Ich hatte das Gefühl, dass sich vieles ändern muss. Wir haben sehr oft über diese Dinge gesprochen, aber es hat sich nichts verändert. Ich mag es nicht, wenn die Dinge nicht professionell gemacht werden. Deshalb habe ich mich entschieden, nicht mehr weiterzumachen.“

Belastung und Erholung durch fehlende Reisen mit Tschechiens Nationalmannschaft: „Natürlich hat man dann ein paar Spiele weniger. Vielleicht hat man dadurch in der Saisonmitte etwas mehr Zeit, sich zu erholen. Das ist immer gut. Aber wir werden sehen – ich weiß nicht, ob es von Vorteil ist.“

Konkurrenz im Sturm: „Auch mit der Europa League wird es weiterhin genügend Spiele geben. Deshalb wird es Einsatzzeiten für alle geben. Der Trainer wird entscheiden. Außerdem weiß niemand, wie fit jeder im Laufe der Saison sein wird. Es wird sicher Verletzungen geben. Wir haben über meine Einsatzzeiten noch nicht gesprochen. Ich bin da entspannt.“

Ziele mit Bayer Leverkusen: „Wir wollen auf jeden Fall wieder in die Champions League zurückkehren. Jetzt spielen wir in der Europa League und versuchen, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Ich denke, das ist möglich. Wir müssen sehen, wie sich alles entwickelt. Im Moment halte ich dieses Ziel für realistisch.“

Titelkampf mit Bayern und Rückkehr an die Spitze: „Wir sind in der letzten Saison Sechster geworden. Deshalb ist es meiner Meinung nach ein bisschen zu viel verlangt, direkt wieder ganz oben anzugreifen.“