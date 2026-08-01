Kurz vor der Abreise ins Trainingslager hat Bayer 04 Leverkusen am Samstagvormittag den vierten Sieg im vierten Testspiel eingefahren. Gegen die B-Elf von Rot-Weiss Essen hieß es vor rund 2500 Zuschauern im Ulrich-Haberland-Stadion am Ende 3:0 (2:0).

Der Werkself-Tross fliegt am Nachmittag nach Thüringen, um sich in Blankenhain bis zum Freitag intensiv auf die kommende Saison vorzubereiten. Ein Zugang soll auch bald dazustoßen. Am Samstag steht dann die Saisoneröffnung mit einem Testspiel gegen den spanischen Topklub FC Sevilla (15.30 Uhr) in der BayArena an.

Angekündigt war die Partie gegen Essen als normales Testspiel des Bundesligisten gegen den Drittligisten. Das entsprach allerdings nicht ganz der Wahrheit. Essen bot eine B-Elf auf, aufgefüllt mit U19-Spielern. Denn die nominell erste Elf absolvierte am Nachmittag einen Geheimtest gegen Viertligist SV Sandhausen. Die Leverkusener Verantwortlichen nahmen diesen Umstand in Kauf, da sie froh waren, so kurzfristig überhaupt noch einen Gegner gefunden zu haben. Regionalligist Carl-Zeiss Jena hatte den ursprünglich für diesen Samstag angesetzten Test kurzfristig abgesagt.

Ibrahim Maza trifft per Abstauber

Die Mannschaft von Tainer Carles Martínez dominierte die Partie von Beginn an und ging durch Ibrahim Maza per Abstauber nach einem Pfostenschuss von Patrik Schick mit 1:0 (10.) in Führung. Es war der erste Einsatz in der Vorbereitung für den algerischen Nationalspieler, der nach der WM-Pause erst am Montag wieder ins Training eingestiegen war. Auch Mark Flekken und Montrell Culbreath erhielten gegen Essen ihre ersten Spielminuten. Schick erzielte noch vor der Pause das 2:0 durch einen Strafstoß. Lucas Vázquez, der als offensiver Rechtsaußen spielte, war gefoult worden. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet hatten in der ersten Hälfte nur eine Chance nach einem Abstimmungsfehler zwischen Edmond Tapsoba und Jeanuel Belocian. Der Schuss vom Ex-Kölner Marvin Obuz ging aber neben das Tor.

In der zweiten Hälfte ging durch viele Wechsel der Spielfluss verloren. Leverkusen kam kaum noch zu Chancen. Auf Flanke von Afonso Moreira köpfte Montrell Cubreath in der Schlussphase zum 3:0 (79.) ein. Insgesamt unterstrich Bayer 04 den guten Eindruck vom 4:0 gegen KRC Genk am Mittwoch. Die Werkself spielte gegen Essen nicht ganz so spektakulär, die Fortschritte im Positionsspiel und den Abläufen bei Pressingsituationen und in Ballbesitz waren aber auch am Samstag klar zu erkennen.

Im Trainingslager soll dann womöglich auch Miguel Gutiérrez zur Mannschaft stoßen. Der 25-Jährige könnte vor dem Wechsel von der SSC Neapel zu Bayer 04 stehen. Er soll die Lücke von Alejandro Grimaldo (zu Atlético Madrid) füllen. Als Ablöse sind rund 25 Millionen Euro im Gespräch. Italienische Medien berichten, dass der spanische Linksverteidiger einen Vertrag bis 2031 unterschreiben soll. Doch ganz so weit sind die Verhandlungen nach Informationen dieser Redaktion noch nicht fortgeschritten. Die Klubs sind sich noch nicht einig. Auch der argentinischen Nationalspieler Facundo Medina von Olympique Marseille bleibt eine Option für diese Position.

In Thüringen nicht dabei sind dann hingegen Kerim Alajbegovic, der am Samstag den ersten Teil seines Medizinchecks bei Juventus Turin absolvieren wird, und Abdoulaye Faye. Der Innenverteidiger wird ohne Kaufoption für eine Saison an den spanischen Erstligisten Celta Vigo verliehen.

Leverkusen: Flekken – Arthur (63. Domnic), Oermann (63. Badé), Tapsoba (46. Tape), Belocian (46. Hawighorst) – Fernández (46. García), Andrich (63. Berghoff) – Vázquez (63, Culbreath), Maza (31. Hofmann/78. Poku), Alfa-Ruprecht (63. Moreira) – Schick (46. Kofane/78. Boniface); Tore: 1:0 Maza (10.), 2:0 Schick (23. Foulelfmeter), 3:0 Culbreath (79.); Zuschauer: 2500.