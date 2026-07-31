Die medizinische Abteilung von Bayer 04 rätselt über den Gesundheitszustand von Kennet Eichhorn. Der 17 Jahre alte Zugang von Hertha BSC hatte vor rund zwei Wochen einen Magen-Darm-Infekt und verlor Gewicht. Die Genesung verläuft langsamer als erwartet. Seine Teilnahme am Trainingslager ist fraglich.

Am Samstag um 11 Uhr bestreiten die Leverkusener noch ein Testspiel gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen, danach geht es ins Trainingslager nach Thüringen. In Blankenhain bereitet sich die Werkself vom 1. bis 7. August intensiv auf die kommende Bundesliga-Saison vor. Kennet Eichhorn ist ein wichtiger Baustein in den Planungen von Bayer 04. Nahezu alle Topklubs Europas jagten das Supertalent, Leverkusen erhielt den Zuschlag. Knapp neun Millionen Euro gingen nach Berlin.

Eichhorn soll viel Spielzeit im zentralen Mittelfeld bekommen und an der Seite von Exequiel Palacios oder Aleix García reifen. Nun gerät der Plan ins Stocken. Eichhorn stieg Anfang Juli noch vor dem eigentlichen Auftakt ins Training ein. Beim offiziellen Trainingsauftakt am 14. Juli fehlte er wegen eines privaten Termins in seiner Berliner Heimat. Dort bestand er die Führerscheinprüfung. Bayer 04 veröffentlichte am Tag danach ein Video, in dem Eichhorn im Fitnessraum von Klubchef Fernando Carro eine in einem Auto sitzende Quietschente im Bayer-Design überreicht bekam.

Fünf Kilo in fünf Tagen verloren

Bereits am darauffolgenden Samstag, 18. Juli, fehlte Eichhorn dann beim ersten Testspiel beim Fünftligisten Sportfreunde Baumberg (7:0). Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes erklärte danach: „Durch den Infekt hat er auch einige Kilo abgenommen. Von daher war er diese Woche im Individualtraining, ganz leicht.“ Fünf Kilogramm soll er in fünf Tagen verloren haben.

In der vergangenen Woche trainierte Eichhorn beim öffentlichen Training zum Start der Sommerferien individuell auf einem Nebenplatz. Mittlerweile soll Bayer 04 ihn vorerst wieder komplett aus dem Trainingsbetrieb genommen haben. Aktuell laufen weitere Untersuchungen zur Ursache seines Gesundheitszustands. Danach soll entschieden werden, ob es sinnvoll ist, dass Eichhorn mit nach Thüringen fährt.