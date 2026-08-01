Bayer 04 Leverkusen muss vorerst auf Kennet Eichhorn verzichten. Bei dem Zugang von Hertha BSC ist nach fachärztlichen Untersuchungen eine behandlungsbedürftige Stoffwechselstörung diagnostiziert worden.

Dieser waren eine übermäßige körperliche Belastung und ein Gewichtsverlust auch infolge einer Magen-Darm-Erkrankung vorausgegangen, wie die Werkself am Samstag (1. August) in einer Stellungnahme mitgeteilt hat.

Der 17-Jährige werde in Abstimmung mit Bayer 04 kurzfristig eine stationäre Behandlung in einer spezialisierten Einrichtung beginnen, heißt es. Nach diesem Aufenthalt soll sich ein individueller sportlicher Aufbau anschließen. Es ist von einer mehrwöchigen Ausfallzeit auszugehen.

„Kennet steht vor einer hoffentlich sehr langen Karriere auf höchstem Niveau. Hier werden ihn auf diesem Weg bestmöglich unterstützen“, sagt Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. „Wichtig ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir die richtigen Maßnahmen für seine Genesung eingeleitet haben und Kenneth ohne Druck die notwendige Zeit und Ruhe für seine Behandlung erhält.“

Eichhorn trainierte im Juli bereits bei der Werkself mit. Beim ersten Testspiel am 18. Juli beim Fünftligisten Sportfreunde Baumberg (7:0) fehlte Eichhorn aber. Rolfes erklärte danach: „Durch den Infekt hat er auch einige Kilo abgenommen. Von daher war er diese Woche im Individualtraining, ganz leicht.“ Fünf Kilogramm soll er in fünf Tagen verloren haben.

Bayer 04 nahm Eichhorn aus dem Training

In der vergangenen Woche trainierte Eichhorn beim öffentlichen Training zum Start der Sommerferien individuell auf einem Nebenplatz. In der Folge nahm Bayer 04 ihn vorerst wieder komplett aus dem Trainingsbetrieb. Untersuchungen zur Ursache seines Gesundheitszustands folgten - mit der niederschmetternden Diagnose.

Eichhorn war im Juni 2026 von Hertha BSC zu Bayer Leverkusen gewechselt – mit gerade einmal 16 Jahren. Die Werkself aktivierte die Ausstiegsklausel in seinem Hertha-Vertrag und zahlte rund neun Millionen Euro Ablöse. Das Talent unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis 2031.

Zu seinem Profidebüt war Eichhorn im August 2025 als 16 Jahre und 14 Tage alter Spieler gekommen – als jüngster Akteur in der Zweitliga-Geschichte.

Im DFB-Pokal erzielte er am 2. Dezember 2025 sein erstes Tor, mit 16 Jahren und 128 Tagen wurde er damit zum jüngsten DFB-Pokalschützen und brach damit Jude Bellinghams Rekord. In der 2. Bundesliga absolvierte er 2025/26 insgesamt 17 Spiele und erzielte dabei ein Tor – eine Sprunggelenksverletzung bremste ihn zeitweise aus.

Eichhorn ist ein wichtiger Baustein in den Planungen von Bayer 04. Nahezu alle Topklubs Europas jagten das Supertalent, Leverkusen erhielt den Zuschlag. Eichhorn soll viel Spielzeit im zentralen Mittelfeld bekommen und an der Seite von Exequiel Palacios oder Aleix García reifen. Nun gerät dieser Plan ins Stocken. Einen klaren Zeitplan der Genesung gibt es nicht.