Janis Blaswich 2,5

Stand überraschend im Tor. Sein zweites Pflichtspiel diese Saison. Ein etwas zu kurz geratener Pass, ansonsten musste er zunächst kaum eingreifen. In der zweiten Hälfte mehr gefordert.

Lucas Vázquez (bis 75.) 4,5

Bleibt die Schwachstelle im Leverkusener Team. Seine gelungenen Offensivaktionen machte er sich mit leichtfertigem und teils tolpatschigem Verhalten in der Defensive kaputt.

Jarell Quansah 2,5

Durfte mal wieder als Innenverteidiger ran. Bügelte ein paar der Vázquez-Patzer aus. Später wieder als Rechtsverteidiger gefordert.

Loïc Badé 2,5

Solider Auftritt. Sehr wach und robust. Löste sich aus Bedrängnis mit einfachen und wirksamen Mitteln.

Facundo Medina (bis 63.) 3

Hatte schon bessere Auftritte, ohne sich aber große Patzer zu erlauben. Zwei Abschlüsse aus guten Positionen waren zu unplatziert.

Miguel Gutiérrez (ab 63.) 3

Vergab kurz vor Schluss die große Möglichkeit zum 3:0. Einige gute Flanken mit viel Zug.

Equi Fernández 3

Ein wahnsinniger Harakiri-Pass in den eigenen Strafraum, der beinahe zum Hand-Elfmeter unmittelbar vor dem 1:0 geführt hätte. Lief viel und war meist anspielbar. Zweikampfstark nach der Pause.

Aleix García 2,5

Der Stratege auf der Sechs bestimmte das Tempo. Seine Pässe im letzten Drittel waren nicht optimal. Hatte Glück, dass es kein Handspiel im eigenen Strafraum war, sonst hätte es neben Elfmeter womöglich noch Gelb-Rot gegeben.

Jonas Hofmann (bis 63.) 1

Nachnominiert und direkt in der Startelf. Spieler des Abends. Traf zweimal, war engagiert wurde auch immer wieder gesucht. Wenn man ein Manko suchen möchte: die Flankenqualität. Aber wer will das schon nach so einem Comeback?

Ibrahim Maza (ab 63.) 3

Einige nette Dribblings, aber am Ende auch nichts Zwingendes.

Malik Tillman (bis 75.) 2,5

Mit einem herrlichen Schnittstellenpass auf Hofmann, der leider kein Tor brachte. Dann aber doch mit einem Assist zum 2:0. Nicht alles gelang, aber er war gut im Spiel eingebunden.

Afonso Moreira 3,5

Die Entscheidungsfindung im letzten Spieldrittel bleibt die große Schwäche des so umtriebigen Flügelspielers. Sein bester Schussversuch führte dann zum 1:0, weil Keeper Lilo nur vor die Füße von Hofmann abklatschen lassen konnte. Defensiv sehr engagiert.

Patrik Schick (bis 63.) 3,5

Lief oft gut in Position, die Flanken erreichten ihn aber nicht. Mit einer guten Chance, die aber am langen Bein eines kretischen Abwehrspielers endete.

Nathan Tella (bis 63.) 3

Kam gut ins Spiel, mit einigen guten Aktionen.