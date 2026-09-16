Mark Flekken 2

Erst gut gegen Verbic, dann Weltklasse gegen den Kopfballaufsetzer von Seslar.

Lucas Vázquez (bis 60.) 4

Machte das Feld klug breit und lief immer wieder gut hinter die Kette. Defensiv aber mit zu vielen Problemen gegen Verbic.

Jarell Quansah (ab 60.) 3

Schaltete sich viel ins Angriffsspiel mit ein und hatte einige gute Laufwege und Aktionen.

Loic Badé 3,5

Ließ einmal die Innenbahn komplett offen vor einer Großchance von Celje. Machte sich damit einen ansonsten stabilen Eindruck kaputt.

Edmond Tapsoba 2,5

Souveräne Leistung. Beim Herausstechen aus der letzten Reihe einige Male einen Tick zu langsam.

Facundo Medina 2,5

Als Linksverteidiger zunächst nicht so auffällig wie als Innenverteidiger zuletzt. Nutzte nach der Pause die deutlich schwerere von zwei Möglichkeiten zum 2:0.

Robert Andrich 4,5

Der Ex-Kapitän mühte sich beim ersten Startelfeinsatz der Saison. Er wollte unbedingt auf sich aufmerksam machen. Wenig Licht, mehr Schatten. Man merkte ihm die fehlende Spielpraxis an.

Aleix García 2

Immer wieder mit feinen Seitenverlagerungen und klugen Pässen in die Halbräume und in die Spitze. Seine eher verunglückte Flanke sorgte für die Führung. Ließ Großchancen aufs 2:0 liegen. Bereitete es dann mit einer Ecke vor. Bester Feldspieler.

Moussa Diaby (bis 80.) 5

Viel unglücklicher als sein Auftritt geht kaum. Probierte viel, doch bis auf eine ordentliche Flanke auf Schick misslang alles.

Malik Tillman (bis 60.) 4,5

Nutzte erneut etwas viel die Hacke. Spielte dennoch zu Beginn einige inspirierende Pässe und bereitete Chancen von Schick und Terrier vor. Einige Fehler waren jedoch auch dabei. Nach der Pause baute er merklich ab.

Equi Fernández (ab 60.) 3,5

Ein paar üble technische Fehler, aber auch gute Pässe in die Schnittstellen.

Martin Terrier (bis 60.) 4,5

Guter Beginn, sehr engagiert. Scheiterte am Pfosten. Dribbelte sich anschließend zu oft fest und vergab frei vor dem Tor nach herrlichem García-Pass.

Afonso Moreira (ab 60.) 3

Hatte Pech bei seinem Flatterball-Abschluss. Sonst recht wenig Durchsetzungskraft.

Patrik Schick (bis 71.) 4,5

Auch der Torjäger vom Dienst lieferte im ersten Durchgang trotz guter Chancen nicht ab. Nach der Pause komplett aus dem Spiel.