Mark Flekken 4

Außer bei hohen Hereingaben oder Rückpässen zunächst nicht gefordert, dann mit zu zögerlichem Herauslaufen beim 1:1.

Jarell Quansah (bis 63.) 3

Bügelte zweimal in heiklen Situationen aus. Seinen Flanken fehlte die Präzision.

Guéla Doué (ab 63.) 3

Feierte sein Bundesligadebüt. Holte sich eine unnötige, aber auch harte Gelbe Karte wegen einer Schubserei ab.

Edmond Tapsoba 2,5

Fantastischer Auftritt im ersten Durchgang. Stand immer richtig, gewann reichlich Boden- und Luftzweikämpfe. Dazu sein Sahnepass zum 1:0. Beim 1:2 ohne Gegenspieler unterwegs.

Facundo Medina (bis 85.) 3,5

Redete viel - mit Mitspielern, Gegnern und den Unparteiischen. War vor allem im Spielaufbau gefordert. Immer mit gutem Auge. Beim ersten Gegentor aber auch mit in der Verlosung.

Lucas Vázquez (ab 85.) -

Miguel Gutiérrez 3

Wieder ein auffälliges Spiel des Spaniers. Rückte erneut von außen ins Zentrum ein, spielte viele kluge Pässe.

Equi Fernández (bis 76.) 3

Sehr starker Auftritt des Argentiniers in der ersten Hälfte - vielleicht einer der besten im Leverkusener Trikot. Hatte das Zentrum zusammen mit García voll unter Kontrolle. Dann aber mit folgenschwerem Fehler, als er vor dem 1:1 fälschlicherweise den Ball im Aus gesehen hatte und einfach aufhörte, zu verteidigen.

Malik Tillman (ab 76.) -

Vorarbeit zum 2:2.

Aleix García 3

Es war ein Spiel nach seinem Geschmack. Nach dem 1:0 hatte Leverkusen viel Kontrolle. Er konnte schalten und walten - und machte das gewohnt gut.

Moussa Diaby 4

Muss sich erst wieder im deutschen Fußball akklimatisieren. Deutete oft an, was er noch draufhat - vor allem mit seinem wahnsinnigen Tempo. Allerdings immer mit kleinen Stockfehlern oder verpatzten Abschlüssen.

Ibrahim Maza 3,5

Kleine Fehlerchen machten ihm das Leben schwer. Nicht so auffällig wie in der vergangenen Woche, aber immer wieder mit guten Momenten.

Afonso Moreira (bis 76.) 4

Seine Anpassung an die Bundesliga dauert weiter an. Was man dem Portugiesen aber nie absprechen kann: Durchhaltevermögen und Lust an der Defensivarbeit.

Martin Terrier (ab 76.) -

Christian Kofane (bis 63.) 2

Ging zu Beginn mehrfach als Punktsieger im Duell mit Matsima hervor. Auch bei seinem Weltklassetor zur Führung: Ballannahme, zweiter Kontakt, überlegter Abschluss durch die Beine des Verteidigers - überragend.

Patrik Schick (ab 63.) 2,5

Zunächst ohne Glück bei seinen Aktionen, dann mit dem schönen 2:2 - sein drittes Ligator, sein zweites mit der Hacke.