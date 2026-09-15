Der Gegner ist eine Unbekannte, der Trainer seit wenigen Stunden im Amt. Kurz vor dem Europa-League-Auftakt bei Bayer 04 hat der slowenische Meister NK Celje Vitor Campelos freigestellt. Zoran Zeljkovic, zuletzt beim Ligakonkurrenten FC Koper tätig und früher schon Co-Trainer in Celje, soll die Mannschaft nun durch die Partie in der Bay-Arena am Mittwoch (21 Uhr, RTL) führen.

Für Leverkusen erschwert der Wechsel auf der Bank die Vorbereitung. „Wir sind keine Magier, also können wir uns nicht vorstellen, wie sie morgen spielen werden“, sagte Trainer Carles Martínez. Es sei völlig unklar, ob Celje mit einer Vierer- oder Fünferkette aufläuft, höher oder tiefer verteidigt und wie viel Ballbesitz es anstrebt. Martínez betonte den Respekt vor dem slowenischen Meister, aber auch, dass man sich vor allem auf sein eigenes Spiel konzentrieren werde.

Celje ist in der Qualifikation zur Champions League nur knapp an Slovan Bratislava (2:3 nach Verlängerung) gescheitert, hatte lange auf eine Überraschung hoffen dürfen. In der heimischen Liga allerdings ist der Titelverteidiger schlecht gestartet. Nach acht Spielen steht Celje nur auf dem siebten Tabellenplatz, wettbewerbsübergreifend verlor die Mannschaft zuletzt vier von fünf Partien. Die Favoritenrolle ist geklärt.

Celjes Kader hat einen Gesamtwert von rund 15 Millionen Euro, der von Leverkusen liegt bei etwa 480 Millionen. Der wertvollste Spieler ist der slowenische Nationalspieler Svit Seslar mit einem geschätzten Marktwert von knapp über zwei Millionen Euro. Der kreative Mittelfeldakteur trägt die Nummer 10 und soll das Spiel des Meisters der Vorsaison leiten. Alle anderen Spieler haben einen Marktwert von unter einer Million Euro und sind im europäischen Fußball weitgehend unbekannt. Aus der Bundesliga und der Zweiten Liga kennt man vielleicht noch Linksverteidiger Leonardo Koutris, der zwischen 2020 und 2022 bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag stand. Alles andere als ein klarer Erfolg für die Werkself wäre somit eine große Überraschung.

Carro will Titel in Europa League

Für Bayer 04 beginnt mit dem Spiel ein Wettbewerb, in dem der Klub nicht nur bestehen, sondern eine gewichtige Rolle spielen möchte. 2023/24 erreichte Leverkusen das Finale, verlor dort 0:3 gegen Atalanta Bergamo. 2023 war Leverkusen im Halbfinale knapp an der AS Rom gescheitert. „Das verlorene Finale gegen Bergamo tut immer noch weh“, sagte Klubchef Fernando Carro bei RTL. Auf Spanisch gebe es dafür eine passende Redewendung: „A la tercera va la vencida“ – beim dritten Versuch klappt es. Seine Botschaft ist eindeutig: „Wir können und wollen diesen Titel gewinnen.“

Der Weg dorthin beginnt gegen einen Gegner, dessen Unberechenbarkeit nicht mit Qualität verwechselt werden sollte. Bayer 04 muss die Partie seriös behandeln, ohne sie größer zu machen, als sie ist. Das 2:2 in Augsburg hat gezeigt, wie schnell eine kontrollierte Begegnung kippen kann. Nach starker erster Halbzeit ging Leverkusen nach der Pause unkonzentriert auf den Platz und kassierte zwei Gegentore. „Wir haben geschlafen. Dann haben sie zwei Tore geschossen“, sagt Aleix García. Seine Folgerung: „Das Ziel für jedes Spiel ist es, 90 Minuten fokussiert zu sein.“

Personell hat Martínez eine erste Entscheidung getroffen. Mark Flekken wird gegen Celje im Tor stehen. Janis Blaswich steht somit ausschließlich im DFB-Pokal zwischen den Pfosten. Nach Fehlern, so Martínez, werde ein Spieler nicht sofort aus der Mannschaft genommen: „Wenn jemand einen Fehler macht, ist es kein Tag, an dem man sagen kann: Du bist raus.“ Flekken erhält damit die Gelegenheit, auf die Diskussionen nach dem Gegentor zum 1:1 in Augsburg zu antworten.

Offen ist dagegen der Einsatz von Ibrahim Maza. Der Offensivspieler fehlte im Training, weil er erkältet ist. „Wir werden sehen, wie er am Spieltag reagiert“, sagte Martínez. Eine Entscheidung soll kurzfristig fallen. Die Europa League bietet Martínez zugleich die Möglichkeit, den Kader zu nutzen, ohne den Anspruch zu senken. Mehrere Spieler drängen auf Einsatzzeit, der Trainer wollte sich bei der Startelf jedoch nicht in die Karten schauen lassen. 27.000 Zuschauer werden erwartet, darunter rund 50 Anhänger aus Slowenien.

Leverkusen: Flekken – Doué, Badé, Tapsoba, Gutiérrez – Andrich, García – Diaby, Tillman, Terrier – Schick; Celje: Leban - Sirvys, Hrka, Tutyskinas, Avdyli - Zabukovnik, Daniel - Dukuly, Seslar, Kvesic – Kucy; Schiedsrichter: Vergoote (Belgien).