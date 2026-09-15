Eine erfreuliche Mitteilung für alle Anhänger des 1. FC Köln: Die Begegnung beim Hamburger SV wird frei empfangbar ausgestrahlt.

Am 4. Spieltag der Bundesliga steht für den 1. FC Köln eine Reise in den Norden an. Für die Anhänger, die das Duell von daheim verfolgen, gibt es eine positive Neuigkeit.

Übertragung der Partie gegen Hamburg im frei empfangbaren Fernsehen

Die Mannschaft gastiert am Samstag (19. September, 15.30 Uhr/im EXPRESS.de-Liveticker) beim Hamburger SV. Der frühere Bundesliga-Dino erlebte einen desaströsen Saisonbeginn: Nach drei Partien steht der Klub ohne Punkte und Tore, aber mit zwölf Gegentreffern am Ende der Tabelle.

Die Elf von Trainer René Wagner strebt bei den Hamburgern den zweiten Sieg der Saison an. Es wird erwartet, dass mehr als 5500 Anhänger das Team aus Köln in die norddeutsche Metropole begleiten werden.

Die Sender RTL und Sky gaben am Montag (14. September) bekannt, dass die Begegnung des FC in Hamburg nicht ausschließlich im Bezahlfernsehen gezeigt wird. Die Partie läuft stattdessen auch bei RTL und ist somit frei empfangbar.

Grundlage hierfür ist die Fusion der beiden Rundfunkanstalten im Juni 2026. Seither bilden RTL Deutschland und Sky Deutschland ein gemeinsames Unternehmen.

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Schon das DFB-Pokal-Match des Kölner Vereins gegen den Drittligisten Würzburger Kickers (2:1) wurde am 24. August von dem in Köln ansässigen Privatsender übertragen. Nun folgt die Ausstrahlung des Auswärtsspiels in Hamburg.

Bei Sky, wo die Begegnung regulär auch ausgestrahlt wird, startet die Vorberichterstattung schon um 14 Uhr. Die Live-Sendung von RTL aus dem Volksparkstadion beginnt um 15 Uhr mit Moderatorin Jana Wosnitza und Kommentator Corni Küpper.

Als Experte ist Simon Terodde vorgesehen, der mit beiden Klubs bestens vertraut ist. In seiner aktiven Laufbahn war der frühere Stürmer für beide Vereine tätig.

Im Trikot des FC markierte der Stürmer in 82 Partien 43 Treffer und schaffte 2019 mit dem Verein den Aufstieg in die erste Liga; mit einer Ausbeute von 29 Treffern wurde er Torschützenkönig. Für den Hamburger SV traf er in 34 Spielen 24-mal. Der Aufstieg in die Bundesliga blieb ihm mit den Hanseaten in der Spielzeit 2020/21 jedoch knapp verwehrt. (red)