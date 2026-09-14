Die Bilanz des 1. FC Köln zum Start der Spielzeit 2026/27 weist einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage auf. Nun steht für das Team die erste Länderspiel-Unterbrechung an, die nach der Partie beim Hamburger SV am 19. September (15.30 Uhr/im EXPRESS.de-Liveticker) beginnt.

Dabei handelt es sich um keine gewöhnliche Pause: Zum ersten Mal wird der Ligabetrieb in Europa für zwei komplette Wochenenden unterbrochen. Die Bundesliga setzt ihren Spielplan erst Mitte Oktober fort.

1. FC Köln trifft auf Viktoria Köln

Dadurch kann beispielsweise die deutsche Nationalmannschaft vier statt der üblichen zwei Spiele innerhalb dieser Zeit austragen.

Für das Team von Trainer René Wagner (38) am Geißbockheim ergibt sich daraus eine fast dreiwöchige Periode ohne ein Pflichtspiel. Der FC hat für diese ausgedehnte Pause nun einen Testgegner gefunden.

Wie der Verein am Montagabend (14. September) mitteilte, wird eine Partie gegen Viktoria Köln ausgetragen. Anstoß im Sportpark Höhenberg ist am 3. Oktober um 14 Uhr. Tickets sind ab Mittwoch (10 Uhr) über den Ticketshop des FC verfügbar.

Die Partie gegen den Drittligisten wäre für Said El Mala (20) eine besondere Begegnung. Er trug vor seinem Wechsel zum FC 45 Mal das Trikot der Viktoria. Der Offensivspieler hofft allerdings auf eine Nominierung für die A-Nationalmannschaft durch Bundestrainer Jürgen Klopp (59). Sollte diese ausbleiben, wird er für die U21-Auswahl spielen.

Im Test gegen die Viktoria könnte stattdessen sein Bruder Malek El Mala (21) zum Einsatz kommen, der bereits Teile der Vorbereitung bei den Profis absolvierte. Malek und Said spielten drei Jahre lang gemeinsam für den Klub aus Köln-Höhenberg.

Malek El Mala wartet jedoch noch auf seinen ersten Einsatz in einem Pflichtspiel für die FC-Profis. In der vorherigen Saison versuchte er, sich über die U21 in der Regionalliga West zu empfehlen, wurde aber wiederholt von Verletzungen gestoppt. Gegen seinen ehemaligen Verein erhält er nun eine weitere Chance, sich bei Trainer Wagner zu präsentieren. (red)