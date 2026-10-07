Es ist eine gute Nachricht für Bayer 04: Nach Informationen dieser Redaktion geht der Genesungsprozess von Kennet Eichhorn voran. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler der Leverkusener hat den Klinikaufenthalt hinter sich und macht Fortschritte. Einen Zeitplan für seine Rückkehr zur Mannschaft gibt es weiterhin nicht.

Eichhorn fällt wegen einer Stoffwechselerkrankung aus. Anfang August hatte Bayer 04 mitgeteilt, dass fachärztliche Untersuchungen eine behandlungsbedürftige Stoffwechselstörung ergeben hätten. Vorausgegangen war ein übermäßiger Gewichtsverlust nach einer Magen-Darm-Erkrankung. Der Neuzugang sollte sich zunächst in einer spezialisierten Einrichtung stationär behandeln lassen und anschließend einen individuellen sportlichen Aufbau beginnen. Eine Ausfalldauer nannte der Klub damals nicht.

Geschäftsführer Sport Simon Rolfes hatte bei Bekanntgabe der Diagnose den Maßstab formuliert: „Wichtig ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir die richtigen Maßnahmen für seine Genesung eingeleitet haben und Kennet ohne Druck die notwendige Zeit und Ruhe für seine Behandlung erhält.“ Daran ändert auch die positive Entwicklung nichts.

Arztbesuche statt Vorbereitung

Für Eichhorn verlief der Start in Leverkusen anders als geplant. Anfang Juli war er noch vor dem eigentlichen Auftakt ins Training eingestiegen. Nach dem Infekt fehlte er beim ersten Testspiel gegen die Sportfreunde Baumberg im Juli. Zunächst arbeitete er leicht und individuell, später wurde er vorerst ganz aus dem Trainingsbetrieb genommen. Die Vorbereitung, in der er seinen Platz in der neuen Mannschaft finden sollte, wurde zur medizinischen Abklärung.

Dabei hatte Bayer 04 im Sommer viel Überzeugungsarbeit geleistet, um eines der begehrtesten deutschen Talente von Hertha BSC ins Rheinland zu holen. Die Ablöse lag bei rund neun Millionen Euro. Eichhorn sollte im zentralen Mittelfeld viel Spielzeit erhalten und an der Seite erfahrener Profis reifen. Sein Spielverständnis, seine Ballsicherheit und sein Passspiel hatten ihn schon in seiner ersten Profisaison in Berlin hervorgehoben. Für seine Leistungen in der Spielzeit 2025/26 zeichnete ihn der DFB im September mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold in der Altersklasse U17 aus.

Ein wichtiger Faktor bei seiner Entscheidung war Carles Martínez. Der neue Leverkusener Trainer reiste kurz nach seiner Vorstellung nach Berlin und erläuterte Eichhorn seine Pläne für ihn als Sechser oder Achter. Nun muss diese sportliche Entwicklung warten. „Kennet steht vor einer hoffentlich sehr langen Karriere auf höchstem Niveau. Wir werden ihn auf diesem Weg bestmöglich unterstützen“, hatte Rolfes im August gesagt. Der nächste Schritt richtet sich nicht nach dem Spielplan, sondern nach Eichhorns Gesundheit.