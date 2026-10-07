Für Bayer 04 beginnt die Rückkehr aus der Länderspielpause mit einer großen Sorge: Ibrahim Maza musste am Dienstagabend im Testspiel Algeriens gegen Niger in der 40. Minute ausgewechselt werden. Der 20-Jährige wurde in einem Zweikampf am rechten Knöchel getroffen. Er ließ sich behandeln, versuchte zunächst weiterzuspielen, musste dann aber doch vom Platz. Algerien lag zu diesem Zeitpunkt 0:1 zurück, gewann noch 2:1. Für Leverkusen zählt vor allem, wie schwer der Treffer an Mazas Knöchel wiegt. Auf Anfrage unserer Redaktion wollte sich der Klub noch nicht zu einem möglichen Ausfall äußern.

Maza wurde wohl im oberen Bereich des rechten Sprunggelenks mit den Stollen getroffen. Das arabischsprachige Portal "Goal" bringt die Szene mit einem Zweikampf mit Nigers Omar Sako um die 35. Minute in Verbindung. Eine genauere medizinische Diagnose oder Ausfallzeit ist bislang nicht öffentlich bekannt.

Der Zeitpunkt ist ungünstig. Maza hatte den Europa-League-Auftakt gegen Celje wegen einer Erkältung verpasst und war gegen RB Leipzig in die Startelf zurückgekehrt. Im Spiel fand er nicht sofort zu seiner Sicherheit, für Bayer ist er dennoch ein wichtiger Kreativspieler im vorderen Spieldrittel. Trainer Carles Martínez sieht ihn vor allem im Zentrum: „Wenn alle Flügelspieler fit sind, ist Maza für mich eher eine Zehn als ein Flügelspieler“, sagte er vor dem Leipzig-Spiel. Maza soll zwischen den Linien auftauchen, in engen Räumen Lösungen finden und die Angreifer mit Pässen versorgen.

Ein Tor und eine Vorlage in Bundesliga

Seine Bedeutung spiegelt sich in seiner bisherigen Saison wider. Bis zum 7. Oktober hatte Maza in vier Bundesligaspielen jeweils die volle Distanz absolviert und ein Tor sowie eine Vorlage verbucht. Ein längerer Ausfall würde deshalb nicht nur eine weitere Option kosten, sondern einen Spieler treffen, der sich in Martínez’ Ordnung eine wichtige Rolle erarbeitet hat.

Bayer 04 startet am Samstag beim FSV Mainz 05 (15.30 Uhr, RTL) in einen dichten Abschnitt: Sieben Pflichtspiele in 22 Tagen stehen an, darunter Bundesliga, Europa League und DFB-Pokal. Maza wäre in dieser Phase ein wertvoller Baustein, gerade weil er mehrere Rollen ausfüllen kann. Wie viel Bayer mit ihm planen kann, ist offen. Erst die Untersuchung nach seiner Rückkehr nach Leverkusen wird klären, ob es bei einem schmerzhaften Treffer bleibt oder ob eine längere Pause droht.