Leverkusen – Von drei Mittelstürmern mit potenziell internationalem Format im Kader von Bayer 04 stand am Montag nur einer auf dem Trainingsplatz neben der Bay-Arena: Lucas Alario absolvierte bei Sturmböen und Dauerregen zusammen mit seinen Leverkusener Teamkollegen Spielformen auf kleine Tore und später noch eine zusätzliche Torschuss-Einheit.



Patrik Schick hatte sich am vergangenen Freitag in Mainz (2:3) einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen, der formstarke Tscheche wird bis zu vier Wochen ausfallen. Und Winter-Zugang Sardar Azmoun absolvierte weiter noch keine Einheit mit der Mannschaft.

Dennoch könnte er Iraner bereits am Samstag im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (15.30 Uhr/Sky) zu seinem Debüt kommen. „Ausgeschlossen ist das nicht“, sagte Trainer Gerardo Seoane am Montag. „Es kann sein, dass er Mitte oder Ende der Woche Teile des Trainings mit der Mannschaft absolviert. Dann wird sich zeigen, wie er sich fühlt und ob er für einen Kurzeinsatz zur Verfügung steht oder erst in der Woche danach.“

Azmoun war Anfang Februar mit großem Trainingsrückstand nach einer Bänderverletzung und einer Corona-Infektion in Leverkusen angekommen. Nach einem behutsamen Aufbau wurde der 27-Jährige in der vergangenen Woche dann von einer Mandelentzündung zurückgeworfen. „Das hat ihn drei Tage gekostet. Er war richtig kaputt im Bett und hat Antibiotikum genommen. Am Wochenende hat er dann nur lockeres Training gemacht“, berichtete Seoane. Nun sollen erneut die Schritte hin zum Einstieg ins Mannschaftstraining folgen.

Hartes Programm für Bayer 04 Leverkusen

Der Partie gegen Bielefeld folgen das Topspiel beim FC Bayern (5. März) und das Derby gegen den 1. FC Köln (13. März). Dazu kommt das Achtelfinale der Europa League (10. und 17. März), das am Freitag ausgelost wird. Ein zweiter Mittelstürmer von internationalem Format wäre in dieser entscheidenden Saisonphase von großem Wert.