Der Pokalsieger aus Heraklion hat in der Europa League schon einen Bundesligisten bezwungen. Bayer 04 soll der nächste sein. Am Donnerstag empfängt OFI Kreta im Pankritio-Stadion die Werkself. Anstoß ist um um 18.45 Uhr (RTL+) deutscher Zeit. Leverkusen reist mit einem perfekten Start mit sechs Punkten und 6:0 Toren an. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Einfach wird der Abend deshalb aber nicht.

OFI wurde 1925 von Sportlern aus Heraklion gegründet. Der Klub ist der erfolgreichste der Insel und der einzige kretische Verein, der bisher an einem europäischen Wettbewerb teilnahm. Nach 47 Jahren ohne Unterbrechung im Profifußball zog er sich 2015 aus dem Profibetrieb zurück, weil die Finanzen nicht mehr trugen. 2018 schaffte der Klub den Wiederaufstieg in die Super League.

Im Finale des Pokals schlug OFI PAOK Saloniki mit 3:2 nach Verlängerung und holte den zweiten Pokaltitel der Vereinsgeschichte. Den Supercup gewann der Klub im Elfmeterschießen gegen AEK Athen, ausgetragen im Pankritio. Der Pokalgewinn war der erste große Titel seit 1987.

Herzinfarkt bei Trainer Christos Kontis

Trainer ist seit dem Herbst 2025 Christos Kontis. Der 51 Jahre alte Athener spielte als Verteidiger bei Olympiakos Piräus, AEK Athen und APOEL Nikosia. 2011 beendete ein Herzinfarkt seine Karriere. Danach arbeitete er als Assistent, unter anderem bei Olympiakos und Panathinaikos. In 47 Pflichtspielen mit OFI stehen 22 Siege, sieben Unentschieden und 18 Niederlagen.

Sportlich ist das Bild gemischt. In der Super League steht OFI auf Rang sieben, mit zehn Punkten. In der Europa League siegte der Klub gegen Hoffenheim 2:0, verlor dann auswärts 1:2 in Rennes. Kreta wartet seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg. Gegen Hoffenheim trafen Aitor und Kanellopoulos.

Im Kader fehlen mehrere Stammkräfte. Torwart Nikolaos Christogeorgos fällt wohl genau so aus wie Taxiarchis Fountas, der Angreifer Aaron Leya Iseka, Christos Sielis und Nikos Marinakis. Ersatzkeeper Klidman Lilo dürfte im Tor stehen.

Gespielt wird im Pankritio-Stadion im Stadtteil Lido, rund 50 Meter von der Küste entfernt. Die Arena fasst rund 26.000 Zuschauer und war 2004 Spielort des Olympischen Fußballturniers. OFI zog 2025 dorthin um, weil das alte Theodoros-Vardinogiannis-Stadion keine offizielle Lizenz mehr erhielt. Die Nachfrage ist groß. Mehr als 14.000 Karten sind verkauft, deshalb öffnete der Klub zusätzlich einen Block.

Bayer 04 hat gegen Celje 2:0 und in Posen 4:0 gewonnen. Kreta und Leverkusen haben bereits einmal gegeneinander gespielt: 1995 im Intertoto-Cup. Damals gewann Leverkusen 1:0. Torschütze im Ulrich-Haberland-Stadion vor 5300 Zuschauern war Markus Kurth mit einem Elfmeter.

Das Pankritio ist für OFI ein starkes Pflaster. Der Klub gewann neun seiner elf Heimspiele im europäischen Wettbewerb, nur eines ging verloren. Die Abwehr gilt als defensives Bollwerk, das Hoffenheim mit einem Konter und einem Standard ausspielte. Der Plan der Griechen wird sein, das Spiel so lange wie möglich offfenzuhalten.