Champions League FC Bayern siegt hoch – Wolfsburg kassiert späten Ausgleich

München/Wolfsburg – Der deutsche Fußballmeister Bayern München hat in der Champions League auch am 2. Spieltag seine weiße Weste gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann am Mittwochabend gegen den ukrainischen Titelträger Dynamo Kiew überzeugend 5:0 (2:0), mit sechs Punkten und ohne Gegentor stehen die Bayern an der Spitze der Gruppe E. Zum Auftakt hatte der deutsche Rekordmeister deutlich beim FC Barcelona gewonnen (3:0).

Gegen Kiew verwertete Robert Lewandowski zunächst einen Handelfmeter (12.) und legte noch vor der Pause nach (27.). In der zweiten Hälfte erhöhten Serge Gnabry (68.), Leroy Sane (74.) und Eric Maxim Choupo-Moting (87.). Am 3. Spieltag der Gruppenphase reisen die Münchner am 20. Oktober zu Benfica Lissabon.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist auch im zweiten Gruppenspiel in der Champions League nicht über ein Remis hinaus gekommen. Die Mannschaft von Trainer Mark van Bommel trennte sich am Mittwochabend 1:1 (0:0) vom spanischen Topklub FC Sevilla. Ivan Rakitic (87.) glich per Foulelfmeter nach Videobeweis für die Gäste aus.

Renato Steffen erzielte die Führung für den VfL Wolfsburg. Copyright: AFP

Renato Steffen (48.) hatte den VfL kurz nach Wiederbeginn in Führung gebracht. Am 1. Spieltag hatten die Wölfe 0:0 beim französischen Meister OSC Lille gespielt. (sid)