Cristiano Ronaldo hat sein Vaterglück mit der Welt geteilt: Der Fußball-Superstar veröffentlichte am Samstag ein Foto auf Instagram mit seiner neugeborenen Tochter. Ronaldo schrieb dazu „Forever love“, Liebe für immer. Es ist ein positives Zeichen der Ronaldo-Familie, die zuvor öffentlich machte, bei der Geburt den Zwillingssohn verloren zu haben.

Vor knapp zwei Wochen verkündeten Cristiano Ronaldo und seine Frau Georgina Rodriguez in einem emotionalen Statement, dass sie ihren Sohn verloren haben. „Es ist der größte Schmerz, den Eltern fühlen können“, schrieben sie dazu. Weltweit nahmen Menschen Anteil an der Tragödie des prominenten Paars.

Vor einer Woche zeigte sich die Familie um Manchester United-Star Ronaldo dann erstmals gemeinsam nach der schrecklichen Nachricht: „Home sweet Home, Gio und unsere Tochter sind endlich zusammen mit uns“, schrieb der 37-Jährige und zeigte die ganze Familie gemeinsam.

Dass Cristiano Ronaldo nun ein weiteres Foto mit seiner Tochter veröffentlicht, kann wohl auch so gedeutet werden, dass er das Positive der Geburt seiner Tochter in den Vordergrund stellen will.

Cristiano Ronaldo gilt als einer der bekanntesten und erfolgreichsten Fußballer der Welt. Der 37 Jahre alte Stürmer hält die Weltrekorde für die meisten Länderspieltore und die meisten Pflichtspieltore. Als einer der größten Erfolge gilt der Gewinn der EM 2016 als Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft. Seine Höchstzeit hatte er beim spanischen Top-Klub Real Madrid, für den er mehr als 400 Tore schoss, im Schnitt mehr als ein pro Spiel. (mab)