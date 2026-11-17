Während die Menschen im Stadion und an den Bildschirmen noch einzuordnen versuchten, was sich da vor ihren Augen auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions zutrug, handelte Hollands Torhüter bereits. Die Deutschen feierten noch das nächste Tor, als Bart Verbruggen seine Leute zusammenzog und eine kurze Ansprache hielt, die womöglich gerade noch rechtzeitig kam. Der Torwart redete auf seine Kollegen ein – es stand 0:5 gegen sein Team, das am Freitag noch 7:0 gegen Griechenland gewonnen hatte.