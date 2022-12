Monaco – Mick Schumacher hat einen schweren Unfall beim Großen Preis von Monaco anscheinend weitgehend unversehrt überstanden. Der Haas-Rennwagen des 23 Jahre alten deutschen Formel-1-Piloten wurde bei dem heftigen Einschlag in die Leitplanken am Sonntag auf dem engen Kurs in zwei Teile gerissen. Schumacher konnte das zerstörte Auto aus eigener Kraft verlassen. Das Heck war vom Rest das Wagens abgetrennt.

Er hatte auf dem abtrocknenden Kurs die Kontrolle über den Wagen verloren, sich gedreht und war dann seitlich heftig eingeschlagen. Es war bereits der zweite schwere Unfall des Sohnes von Rekordchampion Michael Schumacher in dieser Saison, in Saudi-Arabien war er in der Qualifikation verunglückt. Das Rennen in Monaco musste nach Mick Schumachers Crash unterbrochen werden, um die Strecke zu säubern.

Das Auto des deutschen Haas-Piloten Mick Schumacher wird nach seinem Unfall von Streckenposten von der Strecke entfernt. Copyright: picture alliance/dpa/EPA Pool/AP

Am Ende konnte Red-Bull-Pilot Sergio Perez den Großen Preis von Monaco gewinnen und damit die bisherige Dominanz von Weltmeister Max Verstappen und Charles Leclerc brechen. Der Mexikaner setzte sich am Sonntag vor Carlos Sainz im Ferrari und Weltmeister Verstappen im zweiten Red Bull durch. Im siebten Saisonlauf ging der Sieg damit erstmals weder an Verstappen noch an Leclerc. Der Ferrari-Star musste sich bei seinem Heimrennen mit Rang vier begnügen.

Im WM-Klassement baute Verstappen seinen Vorsprung damit leicht aus, der Abstand auf Leclerc beträgt nun neun Zähler. Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel fuhr als Zehnter in die Punkte. (dpa)