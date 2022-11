Die Siegesserie des SC Fortuna Köln in der Regionalliga ist gerissen.

Am Samstag kam die Südstadt-Elf im Derby gegen die U23 des FC nur zu einem 1:1.

Dabei vergab die Mannschaft von Trainer Alexander Ende viele Chancen – die Spieler in der Einzelkritik.

Köln – Der SC Fortuna Köln und die U23 des 1. FC Köln haben sich am Samstagnachmittag 1:1 (0:0) getrennt. Trotz des ersten Unentschiedens der Saison bleibt der Südstadt-Klub Tabellenführer.

Die Spieler des SC Fortuna in der Einzelkritik

Kevin Rauhut 3,5

Schöne Flugeinlage nach dem kraftvollen Rechtsschuss von Clemens, unglücklich beim Ausgleich ins kurze Eck. Mit einigen Wacklern bei Abwürfen und Abstößen.

Nico Ochojski 3

Zunächst offensiv weit weniger auffällig als in den vergangenen Wochen. Dann mit Pech bei zwei Distanzschüssen, einer landete am linken Innenpfosten, einer ging knapp links am Tor vorbei.

Franko Uzelac 2

Sehr aufmerksame Partie des Kapitäns, der ins Aufbauspiel zudem immer wieder präzise Diagonalbälle einstreute.

Jannik Löhden 4

Mit ungewohnten Wacklern in der letzten Linie, wie einem Ballverlust im eigenen Strafraum oder einem Fehlpass als letzter Mann. Beide Szenen blieben unbestraft.

Dan-Patrick Poggenberg 3

Hatte mit Clemens alle Hände voll zu tun, löste die Szenen aber in der Regel gut. Offensiv war nicht viel vom Linksverteidiger zu sehen.

Timo Hölscher (bis 63.) 4

Nicht so dominant im Mittelfeldzentrum wie beispielsweise gegen Straelen. Leistete sich einige leichte Fehler.

Maik Kegel (ab 63.) 3,5

Beim umjubelten Comeback nach eineinhalbjähriger Zwangspause noch mit ungenauen Freistößen.

Nico Brandenburger 3

Ebenfalls nicht frei von Fehlern, bügelte aber auch viele Unzulänglichkeiten der Mitspieler aus.

Mike Owusu 3,5

Hatte auf dem rechten Flügel nur wenige Szenen. Wurde einmal in Mittelstürmer-Position auffällig – als er den Ball aus zwei Metern nicht ins leere Tor köpfen konnte. Wichtiger Ballgewinn vor dem 1:0.

Hamza Salman 3

Viel zwischen den Reihen der FC-Reserve unterwegs, fand aber lange nicht die Räume, um Tempo oder Kreativität ins Spiel zu bringen. Perfekter Laufweg dann vor dem 1:0.

Francis Ubabuike 2,5

Aktivposten auf der linken Seite, der Neuzugang ging immer wieder durch bis zur Grundlinie und sorgte mit seinen Hereingaben für Gefahr. Hätte ein Tor erzielen müssen.

Julian Günther-Schmidt 2,5

Erneut allzeit anspielbar im Sturmzentrum, konnte mit dem Rücken zum Tor die meisten Bälle auch verarbeiten. Setzte die Kollegen immer wieder gut in Szene. Ohne Glück, wenn er selbst den Abschluss suchte.