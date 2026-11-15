Fortuna Kölns Al-Azzawe„Mit dem Finger auf andere zu zeigen, bringt nichts“

Ohne Punkte vom Platz zu gehen, obwohl man alles gegeben hat: Für den SC Fortuna Köln ist das derzeit Ligaalltag. Fünf Niederlagen in Folge, sechs Spiele ohne Sieg, nur zwei Tore – die Bilanz der vergangenen Wochen ist mager, der vorletzte Tabellenplatz folgerichtig.

Fünf Niederlagen für Fortuna in Folge

Vieles läuft gegen die Südstädter. In Mannheim verursachte Führungsspieler David Haider Al-Azzawe beim Stand von 1:1 in der Nachspielzeit einen umstrittenen Elfmeter. „Du guckst in Mannheim auf die Anzeigetafel und denkst: Alter, schlechter kann es jetzt wirklich nicht laufen, als in der letzten Minute noch einen Elfmeter gegen dich zu bekommen. Dann gehst du wieder ohne Punkte raus. Das tut weh, wenn man in jedem Spiel alles reinhaut“, sagte der Routinier dieser Redaktion in der Länderspielpause.

Fehlenden Einsatz, Kampf oder Leidenschaft kann man der Mannschaft von Trainer Matthias Mink nicht vorwerfen. Offensiv fehlt es aber an Effizienz, defensiv an Wachsamkeit in einigen Momenten, hinzu kommen unglückliche Schiedsrichterentscheidungen. Das sieht auch Al-Azzawe so und hofft auf den Umschwung: „Wir brauchen das Momentum: ein Tor im entscheidenden Moment, vielleicht mal eine knifflige Entscheidung zu unseren Gunsten.“

Dass fehlendes Spielglück nur ein Grund unter mehreren ist, räumt der Deutsch-Iraker ein. „Ich bin ein Freund davon, die Verantwortung des Torschießens auf mehrere Schultern zu verteilen. Nicht nur die Stürmer können Tore erzielen. Wenn wir mal wieder zu null spielen und ein Verteidiger nach einem Standard trifft, wäre uns auch schon geholfen“, sagt der 34-Jährige. Und er fügt hinzu: „Wir haben bei jeder Mannschaft mitgehalten. Die Spiele hätten immer in beide Richtungen kippen können, und wir haben es versäumt, den Bock umzustoßen.“

Bleibt Al-Azzawe der Kapitän?

Für Al-Azzawe selbst läuft es trotz der schwachen Phase gut. Der Verteidiger stand fast in jedem Spiel in der Startelf, ist erfahren und übernahm in den vergangenen Wochen auch die Kapitänsbinde von Linksverteidiger Robin Afamefuna. „Es geht um Leistung. Wir sind im Profifußball angekommen, da gibt es keinen Kredit aufgrund der Vergangenheit. Robin war nach dem Pokalspiel (in Kreuzau am 6. Oktober; Anm. d. Red.) verletzt und mehr als dreieinhalb Wochen nicht mehr im Wettkampfbetrieb. Er arbeitet gut, gibt alles für die Mannschaft und ist sich seiner Verantwortung bewusst. Der persönliche Austausch ist top. Alles ist in Ordnung“, sagte Trainer Mink zuletzt im Interview mit dieser Redaktion.

Ob daraus ein dauerhafter Wechsel wird, bleibt offen. Fehlt Afamefuna, ist Al-Azzawe der naheliegende Kapitän. Zimperlich gilt der Verteidiger nicht: „Auf meiner Position gehört es dazu, im Zweikampf auch mal Risiko zu gehen und dabei die eigene Gesundheit ein Stück weit aufs Spiel zu setzen.“ Dass die Wende gelingt, hofft Al-Azzawe auch in seiner Rolle Führungsspieler, denn Punkte müssen her. „Wenn man keinen Erfolg hat, verbessert das die Stimmung nicht unbedingt. Wir versuchen trotzdem, sie so gut es geht hochzuhalten“, sagt er.

„Die schlechte Laune darf nicht zu sehr in die Kabine. Sonst schaut man durch eine düstere Brille, und dann fällt jeder Fehler schwerer.“ Gerade jetzt sind Spieler wie er gefragt, um die Moral zu stützen: „Man hat schon viele Saisons gespielt und weiß: Mit dem Finger auf andere zu zeigen, bringt nichts. Man muss Ruhe bewahren und auf seine Stärken vertrauen.“ Seine Lösung: „In schwierigen Zeiten halte ich es für richtig, zu den Wurzeln zurückzugehen: harte, ehrliche Arbeit, eine Extra-Schicht im Kraftraum, länger auf dem Platz bleiben.“ Daran fehlt es der Fortuna nicht, es fehlt das Glück: „Wer so arbeitet, verdient sich normalerweise auch die Spiele, in denen es ein bisschen Glück braucht. Davon ist aktuell absolut nichts vorhanden. In den letzten Spielen war trotz harter Arbeit das Gegenteil der Fall.“

Am Dienstag gegen Bonn, dann gegen Meppen

Die nächsten Gelegenheiten folgen in dieser Woche: Am Dienstag gastiert die Fortuna im Mittelrheinpokal beim Bonner SC (19 Uhr), am Samstag empfängt sie den SV Meppen im Südstadion (14 Uhr). Der letzte Sieg gelang Anfang Oktober beim 8:1 in Kreuzau, der letzte Ligasieg Ende September in Havelse. Beide Spiele nächste Woche seien „extrem wichtig“, um wieder „in einen positiven Fluss zu kommen“, sagt Al-Azzawe. Darauf hoffen auch die Anhänger, deren Rückhalt trotz der Ergebnismisere ungebrochen ist.

Das lobt Al-Azzawe: „Respekt an unsere Fans. Bisher kam keine dumme Parole über den Zaun, und es gab keine Pfiffe. Wir stehen hier wirklich zusammen. Das ist für mich nicht selbstverständlich.“ Vielleicht feiern die Fortuna und ihre Fans schon am Dienstag nach langer Zeit wieder ein Erfolgserlebnis. Klar ist aber auch: Eine weitere Niederlage samt Pokalaus würde die Krise noch verschärfen.