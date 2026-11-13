Im Sommer gab es einen Moment, da dachte Hanns-Jörg Westendorf ans Aufhören. Mit dem Aufstieg in die Dritte Liga hielt der Präsident des SC Fortuna Köln den Zeitpunkt für gekommen, die Verantwortung abzugeben. Doch ehe sich seine Gedanken verfestigt hatten, war Westendorf mit den Herausforderungen der Gegenwart beschäftigt. Er habe „die Überlegung nicht zu Ende geführt“, sagt der 61-Jährige einige Monate später. „Wir waren schnell wieder in der Planungsphase für die neue Saison.“

Wenn der Zollstocker Traditionsklub am Montagabend im VIP-Zelt des Südstadions zur Mitgliederversammlung zusammenkommt, kandidiert Westendorf erneut. Der Geschäftsführer eines Düsseldorfer Stahlrohrunternehmens steht seit 2015 an der Spitze des Vereins, davor war er sechs Jahre als zweiter Vorsitzender tätig. Westendorf engagiert sich im Kölner Süden aus Überzeugung. „Fortuna ist meine sportliche Heimat. Ich interessiere mich für keinen anderen Fußballverein“, sagt der gebürtige Kölner über seine Passion.

Ich hätte mir gewünscht, die Mitgliederversammlung in sportlich ruhigeren Zeiten abhalten zu können. Hanns-Jörg Westendorf, Fortuna-Präsident

Umso mehr besorgt Westendorf die sportliche Krise, in die der Südstadtklub zum Jahresende abgerutscht ist. Nach zuletzt fünf Niederlagen hintereinander rangiert die Fortuna in der Dritten Liga auf dem vorletzten Tabellenplatz. Immer deutlicher wird, wie schwer der Klassenerhalt dem Aufsteiger fällt. „Ich hätte mir gewünscht, die Mitgliederversammlung in sportlich ruhigeren Zeiten abhalten zu können“, sagt Westendorf.

Nach zwei Wahlperioden in unveränderter Besetzung steht im Fortuna-Vorstand eine personelle Veränderung an. Jürgen Drolshagen wird nach sieben Jahren nicht mehr kandidieren. Der Mitgesellschafter hört aus persönlichen Gründen auf. Michael Köhler soll künftig Drolshagens Aufgaben in den Bereichen Finanzen und Organisation übernehmen. Er kandidiert als zweiter stellvertretender Vorsitzender. Darüber hinaus soll Rainer Els in den Vorstand einziehen. Der Gesellschafter eines Schuhunternehmens soll sich um Infrastruktur und Organisation kümmern. „Rainer hat sich der Fortuna verschrieben“, sagt Westendorf. Er ist von einem reibungslosen Übergang überzeugt: „Ich sehe keinen Bruch.“

Den Vorstand komplettieren sollen Rafael Iborra (erster stellvertretender Vorsitzender), Stefan Puczynski (Investitionen und Fanbelange), Robert Pöppinghaus (Sponsoring), Theresa Garstecki und Kathrin Wojtasik (beide Frauenfußball). Die Mitgliederversammlung ist für die Fortuna der Auftakt in eine wegweisende Woche. Am Dienstag (19 Uhr, Sportpark Nord) gastiert die Mannschaft von Trainer Matthias Mink zum Achtelfinale des Mittelrheinpokals beim Regionalligisten Bonner SC, am darauffolgenden Samstag (14 Uhr) kommt Aufsteiger SV Meppen zum Sechs-Punkte-Spiel ins Südstadion. Dann muss die Wende gelingen.