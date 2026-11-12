Tote Hose auf den Ausweichflächen im Uni-Viertel am 11.11., stattdessen immer mehr Andrang rund um den Chlodwigplatz: Es ist eine Entwicklung, die sich schon im vergangenen Jahr abzeichnete und alles andere als überraschend kommt.

Nach den Auswüchsen 2021 und 2022 hatte die Stadt das Uni-Viertel in eine Sperr- und Sicherheitszone verwandelt. Das Feiern wurde so unattraktiv gemacht – in der Hoffnung, dass der Andrang nachlässt. Dieses fragwürdige Konzept ist aufgegangen.

Karneval in Köln: Südstadt wird zum neuen Hotspot

Allerdings hat die Stadt nicht beachtet, dass junge Menschen am 11.11. nicht einfach zu Hause bleiben. Sie suchen sich andere Orte, allen voran die Südstadt. Dort ist genau das zu beobachten, was einst im Uni-Viertel begonnen hatte und dann eskalierte, als Absperrgitter überrannt wurden und es zu massiven Vermüllungen sowie Überlastungen der Rettungskräfte kam.

Damals wurde der Runde Tisch Karneval gegründet, an dem neben Vertretern der Stadt auch Gastronomen und Kulturmanager saßen. Letztendlich verkam er zur Farce. Viele Vorschläge, etwa eine App, um Besucherströme zu lenken, scheiterten an der Bereitschaft der Stadt und angeblich fehlendem Geld.

Dabei ist der Wille, den Straßenkarneval auf eine andere Ebene zu heben, weiterhin vorhanden. Der neue Festkomitee-Präsident Lutz Schade will jungen Menschen zeigen, dass der Karneval viel mehr zu bieten hat als die Zülpicher Straße. Dafür müssen sie erreicht werden – allerdings mit Angeboten statt Absperrgittern. Nur so kann das Brauchtum auch in Zukunft lebendig gehalten werden. Das Projekt „Alaaf 2040“ des Festkomitees ist ein vielversprechender Ansatz, zumal auch die Attraktivität des organisierten Karnevals für junge Leute hinterfragt wird.

Dieser 11.11. hat aber auch gezeigt: Einfach einen DJ auf die Bühne des Heumarkts zu stellen, der Willi Ostermann mit Techno-Rhythmen mischt, ist nicht die Lösung. Das wäre auch zu einfach.