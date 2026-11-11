„Köln hat die beste Stimmung“Jecke reisen sogar aus Österreich zur Sessionseröffnung an

Die Karnevalsstimmung in Köln ist weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Davon sind die Kölner selbstverständlich überzeugt und tun jedes Jahr wieder alles dafür, dass der Ruf ihrer Stadt als jecke Hochburg gewahrt bleibt. Wer sich auf den Straßen Kölns am Elften im Elften umhört, findet tatsächlich immer wieder Beweise dafür, dass es Menschen von Nah und Fern zum Feiern an den Rhein zieht.

Wir haben uns umgehört, woher die Menschen am 11.11. gekommen sind.

Jecke kommen aus Österreich

Zu den Gästen mit einer der weitesten Anreisen dürfte in jedem Fall eine Gruppe aus Österreich gehören, die den Straßenkarneval trotz des grauen Wetters in vollen Zügen genießt. Miriam, Lara und Melanie sind offenbar von ihrem Freund Marco nach Köln gelockt worden – und bereuen es nicht. „Mega“ finden sie es hier und glitzern dazu in ihrem silbernen Gruppenkostüm erfolgreich gegen Regen und Wolken an.

Nicht ganz so weit hat es Niko: Er kommt aus dem niedersächsischen Osnabrück – wo man immerhin auch Karneval feiert. Dennoch dürfte die Stimmung nicht mit der im Rheinland vergleichbar sein, denn Niko sagt begeistert: „Hier ist so viel Spaß, hier ist so viel los!“. Das sei phänomenal, er wolle die „Zeit seines Lebens“ haben, erklärt der als Priester verkleidete junge Mann.

Karnevalisten aus dem Norden sind begeistert

In Detmold im „westfälisch-ruhig geprägten Lipperland“ wird der Karneval „kleiner gefeiert als am Rhein“, heißt es im Tourismusportal Teutoburger Wald. Damit wollten sich Maik und sein Freund ganz offensichtlich nicht zufriedengeben und stiegen am frühen Mittwochmorgen in den Zug. Der „Flugkapitän“ stellt der Deutschen Bahn ein halbwegs gutes Zeugnis aus, man sei noch vor 11.11 Uhr in Köln gewesen.

Aus dem noch höheren Norden ist Marlon angereist, der sein Kölsch in der Südstadt trinkt. Ein Freund von ihm habe lange in Köln gewohnt und gesagt, sie sollten den 11.11. hier mal ausprobieren, so der Bremer. Verkleidungstechnisch lässt Marlon noch etwas Luft nach oben, zufrieden wirkt er dennoch.

Deutlich besser gestylt kommen drei Feen aus dem „Wunderland“ daher, die Station auf der Zülpicher Straße machen. Giota, Mia und Lisa geben zu, dass sie eigentlich aus Frankfurt am Main kommen. Sie sind voll des Lobes: „Man hört nur gute Sachen aus Köln“, erklären sie überschwänglich. Hier sei die beste Stimmung, daher hätten sie sich an den Rhein begeben.