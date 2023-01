Köln – Der SC Fortuna Köln und Trainer Thomas Stratos gehen ab sofort getrennte Wege. Das gab der Fußball-Regionalligist am Dienstagnachmittag bekannt. „Die Vorstellungen und die Perspektiven beider Parteien waren zu unterschiedlich, um gemeinsam die angestrebten Ziele erreichen zu können“, hieß es in der Mitteilung. „Wir gehen im Guten auseinander“, bekräftigte Vereinspräsident Hanns-Jörg Westendorf, der nicht näher auf die Trennungsgründe eingehen wollte. Ein Nachfolger soll bis Mitte oder Ende Mai gefunden werden. Stratos habe sich bereits von der Mannschaft, die aktuell in Kleingruppen arbeitet, verabschiedet. Vorerst übernehmen seine Assistenten Zlatko Muhović und Georg Koch den Trainingsalltag.

Eine Verabschiedung von Stratos im Rahmen eines Spiels wird es nicht mehr geben: Die Regionalliga-Saison ist aufgrund der Corona-Krise unterbrochen, in Kürze soll ihr endgültiger Abbruch verkündet werden. Die nächste Saison soll im September starten.

Fortuna Köln will „attraktiver spielen und deutlich näher an der Tabellenspitze sein“

Stratos hatte die Fortuna im vergangenen Sommer nach dem Abstieg aus der Dritten Liga übernommen und eine komplett neue Mannschaft zusammengestellt, die aktuell im Tabellenmittelfeld der Regionalliga steht. „Ich bedanke mich bei der Fortuna Familie für die schöne Zeit, dass ich den Neuanfang aktiv mitgestalten durfte, viele interessante Persönlichkeiten kennengelernt habe und wünsche dem Verein, dass er seine Ziele erreichen kann“, sagte Stratos.

Laut Westendorf wolle man in der kommenden Saison „attraktiver spielen und deutlich näher an der Tabellenspitze sein“. Wenn der neue Trainer gefunden ist, werde mit der Kaderplanung begonnen – vier oder fünf Zugänge seien denkbar.