Fortuna Kölns Kader 2021/22 Alexander Endes Wünsche wurden wahr

Köln – Zeit für einen richtigen Familienurlaub hatte Alexander Ende seit dem letzten Spieltag der Regionalliga West am 5. Juni nicht, die Kinder des Trainers von Fortuna Köln sind schulpflichtig. „Ich war mit meinem Papa drei Tage in Bayern. Da haben wir jeden Tag acht Stunden Karten gespielt und ein paar Weißbier getrunken“, berichtet Ende mit einem Lächeln. Die Laune ist gut beim Coach vor dem Trainingsauftakt der Fortuna am Montag um 14 Uhr am Südstadion – denn Ende wurden viele Wünsche für den Kölner Kader der Saison 2021/22 erfüllt. „Vielleicht auch, weil ich ab und zu eine richtige Nervensäge war“, sagt der 41-Jährige mit Blick auf die Budget-Verhandlungen mit der Klubführung.

„Es herrscht totale Vorfreude auf Montag. Es ist jetzt das erste Mal ein nach meiner Philosophie zusammengestelltes Team. Vor einem Jahr, als ich zur Fortuna gekommen bin, hätte ich nicht erwartet, dass wir heute vom Kader her so weit sind. Da gilt allen ein großer Dank, die das ermöglicht haben“, so Ende. Nun müssen Trainer und Team liefern. Als Zielsetzung wurde eine bessere Platzierung als der vierte Rang der abgelaufenen Saison ausgegeben – also eine Rolle im Kampf um den Aufstieg.

Demaj kommt aus Lotte

Als vorerst letztes Puzzleteil ist am Samstag Leon Demaj zur Mannschaft gestoßen. Der 23 Jahre alte Stürmer kommt vom Liga-Konkurrenten Sportfreunde Lotte. „Er ist ein entwicklungsfähiger Spieler, der viel von dem mitbringt, wonach wir suchen“, sagt Ende. „Leon kann in den Zwischenräumen gut Bälle festmachen und hat einen starken Abschluss.“ In der letzten Saison erzielte Demaj für Lotte in 37 Einsätzen elf Tore und bereitete vier weitere vor. „Ich bin sehr froh, dass wir ihn bekommen konnten“, meint Ende.

Mit Demaj sind die Personalplanungen zunächst abgeschlossen. „Stand heute sind alle Themen durch. Jede Position ist doppelt besetzt“, sagt Ende. „Darum gibt es niemanden, der sich ausruhen kann. Es gilt das Leistungsprinzip.“ Am ersten Regionalliga-Spieltag (13. – 15. August) werden sich also einige Spieler auf der Bank wiederfinden, die klare Startelf-Ambitionen haben und bei den meisten Regionalligisten wohl auch von Beginn an spielen würden.

Mit Ausnahme von Neuzugang Sascha Marquet, der mit dem TSV Steinbach in der Regionalliga Südwest noch eine Woche länger im Spielbetrieb war und erst am Mittwoch ins Training einsteigt, wird Ende am Montag sein komplettes Team begrüßen. Es sei ein „spannender Kader mit vielen Facetten“.

Fortuna Kölns Kader 2021/22

Tor: André Weis, Felix Buer, Paul Schünemann.

Abwehr: Jan-Luca Rumpf, Jannik Löhden, Dominik Lanius, Dan-Patrick Poggenberg, Pascal Itter, Seymour Fünger, Sören Dieckmann.

Mittelfeld/Angriff: Jean-Marie Nadjombe, Nico Brandenburger, Kai Försterling, Timo Hölscher, Maik Kegel, Suheyel Najar, Francis Ubabuike, Batuhan Özden, Mike Owusu, Stipe Batarilo, Sascha Marquet, Ismail Harnafi, Leon Demaj, Dimitry Imbongo.

Zugänge: André Weis (Viktoria Köln), Sascha Marquet (Steinbach), Stipe Batarilo (Aachen), Sören Dieckmann (Sandhausen), Felix Buer (Homberg), Ismail Harnafi (Mönchengladbach U19), Leon Demaj (Lotte), Seymour Fünger (Leverkusen U19), Dimitry Imbongo (FC Barakaldo).

Abgänge: Nico Ochojski (Verl), Kevin Rauhut (Freiberg), Martin Velichkov (Ahlen), Dennis Dahmen, Noe Baba, Roman Prokoph, Hamza Salman, Dennis Brock (alle Ziel unbekannt).