Mittelstürmer kommt aus Jena Fortuna Köln verpflichtet Julian Günther-Schmidt

Köln – Fortuna Köln hat am Montag die Verpflichtung von Mittelstürmer Julian Günther-Schmidt bekanntgegeben. Der 25-Jährige lief zuletzt für den FC Carl Zeiss Jena auf. In seiner Karriere kam der Angreifer außerdem für den FC Augsburg in vier Bundesliga-Spielen zum Einsatz und wurde mit dem FC Ingolstadt Zweitligameister.

„Riesenkompliment und ein großes Dankeschön an den Verein für die Umsetzung des Transfers“, sagte Fortuna-Trainer Alexander Ende. „Ich denke, dass es für beide Parteien eine Win-Win-Situation ist. Wir bekommen einen herausragenden Stürmer und viel Qualität dazu, und Julian ist ab sofort Teil einer tollen Mannschaft, die viel sportliche Qualität hat und auch außerhalb des Platzes ein tolles Team ist.“

Günther-Schmidt selbst sagte: „Die guten Gespräche mit dem Verein und die Wertschätzung, die mir entgegengebracht wurde, haben mich von Fortuna Köln überzeugt. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe hier in Köln." (lei)