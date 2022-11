Turnier in Katar WM-Botschafter bezeichnet Homosexualität als „geistigen Schaden“

Katar, Doha: Flaggen für die Fußball-WM 2022 in Katar. (Symbolbild)

Köln – Die Winter-WM in Katar läuft vom 20. November bis 18. Dezember. Ausrichter Katar steht wegen systematischer Menschenrechtsverstöße und der Ausbeutung von Arbeitsmigranten immer wieder in der Kritik. Die Regierung weist die Vorwürfe zurück und führt Reformen zugunsten der Arbeiter an.

Für Bundestrainer Hansi Flick wird es die erste große Herausforderung im Zeichen des DFB-Teams sein. Wir berichten und informieren in unserem Liveblog rund um das größte internationale Fußballturnier, welches sich auch aufgrund des besonderen Termins anders anfühlen wird als alle anderen Weltmeisterschaften zuvor.