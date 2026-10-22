Für Profi-Torwart Sergio Rico und seine Angehörigen endete ein gewöhnlicher Familienabend im spanischen Sevilla mit einem bewaffneten Überfall. Gegen 22.00 Uhr wurde das Wohnhaus zum Tatort, wie unter anderem das Magazin „People“ meldet. Eigentlich hatte die Familie einen ruhigen Abend im engsten Kreis geplant.

Am Esstisch saßen neben dem früheren Keeper von Paris Saint-Germain und dem FC Sevilla seine Frau Alba Silva, die beiden kleinen Kinder des Paares und Ricos Schwiegermutter. Ohne Vorwarnung verschafften sich in diesem Moment fünf Männer Zutritt zu dem Anwesen. Sie waren maskiert und trugen Waffen.

Um sich in Sicherheit zu bringen, zogen sich die Familienmitglieder rasch in einen anderen Raum zurück und versperrten den Zugang. Die Täter ließen sich davon jedoch nicht aufhalten: Mit Gewalt öffneten sie die Tür und gingen auf das Ehepaar los. Die spanische Zeitung ABC schreibt, die Eindringlinge hätten Rico und seine Frau körperlich angegriffen. Anschließend erbeuteten sie demnach Luxusuhren sowie wertvollen Schmuck.

Verbarrikadiert im Nebenzimmer: Sergio Rico und Alba Silva nach dem Raub erschüttert

Im Gespräch mit dem Fernsehsender Telecinco schilderte der Torhüter später, was in jener Nacht geschehen war. Dabei relativierte er einen Teil der Berichterstattung: Manche Darstellungen dazu, wie stark die Gewalt gegen ihn gewesen sei, gingen nach seinen Worten zu weit.

Spurlos ging der Vorfall an der Familie dennoch nicht vorbei. Kurz nach dem Überfall wandte sich auch Alba Silva, eine bekannte Influencerin, auf Instagram an ihre Community. Sie wollte die Menschen beruhigen und zugleich beschreiben, wie es ihr geht. „Ich stehe nach der gestrigen Nacht immer noch unter Schock, mir fehlen die Worte“, hielt sie in ihrem Beitrag fest. Gleich darauf ergänzte sie: „Aber das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass unsere Familie Gott sei Dank in Sicherheit ist.“

Dank an rund 255.000 Follower: Alba Silva meldet sich auf Instagram

In derselben Botschaft bedankte sich die Influencerin bei den rund 255.000 Menschen, die ihr auf der Plattform folgen. „Ich danke euch allen von Herzen für eure Sorge und eure Unterstützung“, schrieb sie. Die vielen Zeichen der Anteilnahme verliehen der Familie in diesen schwierigen Stunden viel Kraft, so Silva.

Den Ermittlungsbehörden ist der Fall nach übereinstimmenden Medienberichten bereits in vollem Umfang bekannt. Die Polizei in Sevilla sichert demnach umfangreich Spuren am Tatort. Ersten Erkenntnissen zufolge gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass eine professionelle Bande den Raubüberfall gezielt und organisiert verübt hat. (red)