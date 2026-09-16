Nach dem enttäuschenden frühen Aus bei der Weltmeisterschaft steht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor einem Neustart. Am kommenden Donnerstag wird Jürgen Klopp seinen ersten Kader als Bundestrainer für die Nations-League-Spiele gegen die Niederlande, Griechenland und Serbien bekannt geben.

Auch Toni Kroos verfolgt die Entwicklung mit Interesse. Im gemeinsamen Podcast „Einfach Mal Luppen“ mit Bruder Felix äußerte sich der Weltmeister von 2014 zu möglichen Nominierungen. Felix Kroos formulierte die Aufgabe, drei Spieler zu nennen, die bei der WM nicht dabei gewesen sind.

Toni Kroos verpasst Pavlovic, Wirtz und Musiala einen Seitenhieb

Die DFB-Legende antwortete mit einem Lachen: „Ich habe mir drei Spieler aufgeschrieben, die bei der WM nicht dabei waren, und zwar Pavlovic, Wirtz und Musiala.“ Die ironische Anspielung war klar: Die drei deutschen Superstars waren nominiert, hatten aber nach Ansicht des ehemaligen Mittelfeldspielers eher schwache und unauffällige Leistungen gezeigt. Sein Bruder verstand den Witz zunächst nicht, erkannte dann aber die Intention.

Jürgen Klopp ist neuer Bundestrainer. Copyright: Sven Hoppe/dpa

Die tatsächlichen Vorschläge des 36-Jährigen waren weniger überraschend. Er würde gerne Tom Bischof und Lennart Karl vom FC Bayern sowie Shootingstar Said El Mala vom 1. FC Köln im ersten Klopp-Kader sehen. Alle drei gelten als aussichtsreiche Kandidaten für eine Nominierung.

Jürgen Klopp beruft Said El Mala vom 1. FC Köln

Überraschend verzichtet Klopp in der bevorstehenden Länderspielphase offenbar überraschend auf Deniz Undav. Nach Informationen des TV-Senders Sky soll der Stürmer des VfB Stuttgart in einem persönlichen Gespräch über seine Nichtberücksichtigung durch den neuen DFB-Coach informiert worden sein.

Beim VfB gehört der 30-Jährige zu den Führungsspielern, wartet in der laufenden Saison allerdings noch auf sein erstes Tor. Wettbewerbsübergreifend legte Undav bislang vier Treffer auf. Im Trikot der Nationalmannschaft weist er hingegen eine bemerkenswerte Bilanz auf: In 13 Länderspielen erzielte er neun Tore. (mbr)