Knie-OP FC Bayern muss mehrere Wochen auf Manuel Neuer verzichten

Manuel Neuer wird dem FC Bayern München in den kommenden Wochen fehlen.

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss in „den kommenden Wochen“ auf seinen Kapitän Manuel Neuer verzichten. Wie der Tabellenführer am Sonntagabend mitteilte, wurde der Nationaltorhüter „erfolgreich am rechten Kniegelenk operiert“.

Genaue Angaben zu der Verletzung des 35-Jährigen machte der Klub nicht. „Alles ist super gelaufen, sodass ich zeitnah mit dem Aufbautraining beginnen kann“, schrieb Neuer bei Instagram unter ein Foto, das ihn im Krankenbett zeigt. Es sei eine „kleine OP“ gewesen. „Bis ganz bald auf dem Platz“, fügte Neuer an.

„Wir alle im Verein und die ganze Mannschaft wünschen Manuel eine gute und rasche Genesung und wir sind sicher, dass er schon bald wieder topfit bei uns ist“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

In den nächsten Spielen, darunter unter anderem das Achtelfinale der Champions League gegen Red Bull Salzburg, wird Neuer von Sven Ulreich ersetzt. (sid)