Köln/Düsseldorf – Das erste rheinische Derby der DEL-Saison zwischen Düsseldorf und den Haien war eng, spannend – und es nahm ein dramatisch-erfreuliches Ende für den KEC, der die DEG in der Verlängerung mit 4:3 (0:0, 2:1, 1:2/1:0) besiegte.

Bis kurz vor Ende der regulären Spielzeit hatten die Haie vor 13.102 Besuchern in der ausverkauften Düsseldorfer Arena noch mit 1:3 zurückgelegen, erst in der Schlussminute schossen David McIntyre und Nick Baptiste die Tore zum 3:3-Ausgleich, der Siegtreffer in der Overtime gelang Jason Bast. „Es war eine gute Teamleistung bis zum Ende, genau das brauchten wir“, sagte der KEC-Stürmer – in Anspielung darauf, dass die Haie vorher dreimal verloren hatten.

Kölner Haie: Ausgleich drei Sekunden vor Ende

Den Kölnern fehlten mit Andreas Thuresson, Landon Ferraro und Mark Olver drei routinierte Stürmer. Dennoch kamen sie gut ins Spiel, das erste Drittel war schnell, recht ausgeglichen und wurde bereits hitzig geführt. Wobei die Haie in ihr bekanntes Leiden verfielen und sich unnötige Strafzeiten einhandelten, insgesamt vier Minuten im ersten Drittel. Immerhin sprang dabei eine Unterzahlchance von Bast heraus, der aber verzog (2.). Die beste Möglichkeit der DEG im ersten Abschnitt hatte Stephen Harper (19.). Er scheiterte aber an Kölns Goalie Mirko Pantkowski, der in der vorigen Saison noch das Düsseldorfer Tor gehütet hatte.

Im Powerplay sind die Haie gefährlich, und das zeigten sie zu Beginn des Mitteldrittels, als sie ihr erstes Überzahlspiel hatten und prompt in Führung gingen. Nick Bailen legte den Puck für Maxi Kammerer ab, der aufs Tor schoss, Jon Matsumoto fälschte die Scheibe unhaltbar für Torhüter Henrik Haukeland ab, sein insgesamt 50. Treffer für den KEC. Die Freude währte allerdings nicht lang. Denn nachdem Matsumoto kurz darauf eine gute Torchance vergeben hatte, kassierte er ohne Not eine Strafe im Angriffsdrittel.

Im folgenden Powerplay glückte Daniel Fischbuch der Ausgleich, er überwand Pantkowski mit einem gut platzierten Schuss (25.). Kölns Stürmer Louis-Marc Aubry verhinderte danach durch eine Rettungsaktion im letzten Moment zunächst noch das zweite DEG-Tor, doch in der 34. Minute war es so weit: Alec McCrea wurde auf Höhe der blauen Linie angespielt, nahm Maß und setzte den Puck unhaltbar ins Netz.

Im Schlussdrittel gelang den Haien erst wenig, am Ende wurde es dramatisch: Nach einem Empty-Net-Goal von Harper (59.) zum 3:1 sah die DEG schon wie die Siegerin aus. McIntyre und Baptiste schossen jedoch innerhalb von 22 Sekunden die Tore zwei und drei für Köln, bevor Bast nach 1:03 Minuten in der Verlängerung die Kölner endgültig jubeln ließ.

Kölner Haie: Pantkowski - Austin, Bailen - Müller, Roach - Dietz, Sennhenn - Glötzl - Oblinger, Sill, Proft - Bast, McIntyre, Matsumoto - Baptiste, Aubry, Kammerer - Chrobot, Steck, Niedenz. – Zuschauer: 13102. – Schiedsrichter: Schrader, Schukies. – Strafminuten: Düsseldorf 10/ Köln 20. – Tore: 0:1 Matsumoto (24:26), 1:1 Fischbuch (26:21), 2:1 McCrea (33:18), 3:1 Harper (58:53), 3:2 Kammerer (59: 35), 3:3 Baptiste (59:57), 3:4 Bast (61:03).