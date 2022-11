Am Freitag starten die Kölner Haie mit einem Heimspiel gegen Iserlohn in die neue DEL-Saison.

Neben Coach Mike Stewart gibt es sechs weitere Zugänge.

Sportdirektor Mark Mahon, der die Transfers eingefädelt hat, erklärt, was sich der Verein von den Neuen verspricht.

Köln – Haie-Trainer Mike Stewart könnte vor seinem Debüt an der Kölner Bande ein wenig mentale Unterstützung nötig haben, denn eine derart große Zuschauer-Kulisse ist der Kanadier nicht gewohnt. 16.000 Besucher oder mehr werden in der Lanxess-Arena erwartet, wenn der KEC am Freitag (19.30 Uhr) mit einer Partie gegen die Iserlohn Roosters in die Spielzeit 2019/20 der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) startet. „Ulf Wallisch ist ja in Köln“, sagt Stewart, der den österreichischen Mentaltrainer aus Augsburg mitgebracht hatte, damit er den Spielern psychologischen Beistand leistet – und auch dem Trainer selbst, falls Bedarf besteht. In Augsburg, wo der 47-jährige Stewart in den vergangenen vier Jahren engagiert war, finden die Spiele vor maximal 6179 Zuschauern statt.

Neben Stewart werden sechs Profis zum ersten Mal für die Haie in der Deutzer Halle antreten. In der Vorbereitung hinterließen die Zugänge allesamt gute Eindrücke. Sportdirektor Mark Mahon, der die Transfers eingefädelt hat, erklärt, was sich der Verein von den Neuen verspricht.

Taylor Aronson: Der 27 Jahre alte Defensivmann aus den USA kam vom DEL-Konkurrenten Nürnberg Ice Tigers zum KEC. Mahon: „Taylor ist ein rechtsschießender Verteidiger. Er ist ein eher ruhiger Typ und spielt nicht unbedingt auffällig, er ist aber sehr effektiv und kann überall eingesetzt werden.“

Kevin Gagné: Den nur 1,75 Meter großen Verteidiger aus Kanada, ebenfalls 27 Jahre alt, holten die Kölner Haie aus der schwedischen Liga an den Rhein. Mahon: „Kevin ist ein Spieler, an dem die Fans viel Spaß haben. Er fällt sofort auf, denn er ist klein, schnell, fit und wendig, ein echtes Energiebündel. Einen offensiven Verteidiger wie ihn hatten wir lange nicht in Köln. Wir hoffen, dass er unser Powerplay und unser Aufbauspiel besser macht. Dafür haben wir ihn geholt.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Haie-Trainer Stewart im Interview Anzeige „Für Spieler ist es Pflicht, in Topform zu sein“ von Christiane Mitatselis

Team, Trainer, Form Anzeige Die Vorbereitungs-Bilanz der Kölner Haie von Christiane Mitatselis

Haie-Verstärkung für den Sturm Anzeige Jon Matsumoto, Kölns neue Tormaschine von Christiane Mitatselis

Jakub Kindl: Der Tscheche ist 32 Jahre alt und hat in seiner Karriere 351 NHL-Spiele bestritten, vor allem für die Detroit Red Wings. Er kam vom HC Pilsen nach Köln und wurde gleich in den Mannschaftsrat des KEC gewählt. Mahon: „Er ist beweglich und vielseitig einsetzbar, ein Zwei-Wege-Verteidiger, offensiv und defensiv stabil. Außerdem hat Jakub viel Erfahrung und Führungsqualitäten. In Detroit konnte er von guten Leadern lernen.“ Kindls Einsatz am Freitag ist allerdings gefährdet, da er an der Schulter verletzt ist.

Jason Bast: Der 30 Jahre alte Stürmer, Kanadier mit deutschem Pass, ist DEL-erfahren, er spielte zuletzt in Nürnberg. Mahon: „Jason hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Er ist schnell, sehr fit und kann als Flügel- oder Mittelstürmer spielen. Das ist sehr wertvoll für uns, da es uns mehr Tiefe auf der Center-Position gibt. Wir sind froh, dass wir ihn haben.“

Jon Matsumoto: Der Center ist in der DEL gut bekannt, er war in der vorigen Saison, die in Iserlohn verbrachte, der zweitbeste Scorer der Liga. 2017 und 2018 gehörte er jeweils zum Münchner Meisterteam. In Köln bildet er mit Freddie Tiffels und Jason Akeson die erste Sturmreihe. Mahon: „Jon ist ein sehr intelligenter Spieler und ein torgefährlicher Mittelstürmer. Wir erwarten, dass er in der Offensive eine Führungsrolle übernimmt.“

Zach Sill: Auf Empfehlung von Uwe Krupp, Coach von Sparta Prag, kam der 31 Jahre alte defensive Stürmer nach Köln. Bei den Haien ist der Kanadier gut angekommen, jedenfalls wurde er auf Anhieb neben Ben Hanowski zum Assistenten von Kapitän Moritz Müller gewählt. Mahon: „Zach ist ein Rollenspieler, mit dem wir bis jetzt sehr zufrieden sind. Er spielt in der vierten Reihe sehr effektiv mit Mick Köhler und Alexander Oblinger.“