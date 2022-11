Kölner Haie Moritz Müller plant Flucht in die Zweite Liga

Köln – Moritz Müller wird sich eventuell vorübergehend dem Eishockey-Zweitligisten Kassel Huskies anschließen. Der 33-jährige Kapitän der Kölner Haie und der Eishockey-Nationalmannschaft könnte vielleicht bereits ab der kommenden Woche mit dem nordhessischen Verein trainieren, für den er einst in der Jugend spielte. Sicher ist der Deal, über den die „Hessische Allgemeine“ berichtete, allerdings nicht, denn es sind noch diverse vertrags- und versicherungsrechtliche Details zu klären. Der Hintergrund: Niemand weiß, wann und ob überhaupt die Saison 2020/21 der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) in der Corona-Krise beginnen wird. Ein Beginn in der zweiten Dezember-Hälfte wird zwar angepeilt, doch es ist ungewiss, ob es die Vereine finanziell hinbekommen werden, eine Spielzeit mit den aktuellen Zuschauerbeschränkungen zu stemmen. Momentan sind maximal 20 Prozent der Hallen-Kapazitäten erlaubt. Doch da es dauernd Überschreitungen sogenannter Inzidenzwerte gibt, ist selbst das sehr unsicher.

Die DEL 2 will dagegen am 6. November ins neue Eishockey-Jahr starten. Offenbar ist das den Vereinen der zweiten Klasse eher möglich, da sie geringere Kosten als die von Zuschauereinnahmen stark anhängigen Erstligisten haben. Außerdem haben die DEL2-Vereine dem Vernehmen nach bessere Chancen als die DEL-Klubs, Geld aus dem Hilfspaket der Bundesregierung für den Profisport, Fußball-Bundesligen exklusive, beantragen zu können. Bei großen Vereinen wie den Kölner Haien scheitert dies offenbar an bürokratischen Hürden, unter andere einer zu hohen Mitarbeiterzahl.

Kölner Haie hängen in der Luft

So hängen die Kölner Haie weiter in der Luft und versuchen, an allen Ecken und Enden zu sparen, zum Beispiel bei den ohnehin bereits reduzierten Gehältern der Profis, die sich seit Monaten in Kurzarbeit befinden. Wie zu hören ist, ist Müller nicht der einzige KEC-Profi, der versucht, Spielpraxis in der DEL2 zu bekommen. Auch Nationalspieler anderer Klubs orientieren sich bereits gen Zweite Liga: Patrick Reimer geht nach Kaufbeuren, Felix Schütz soll es nach Landshut ziehen, Korbinian Holzer nach Bad Tölz.