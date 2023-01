Kölner Haie Starker Start auch dank der Nachwuchsspieler

Köln – Fünf von 56 DEL-Hauptrundenspielen der Saison 2021/22 haben die Kölner Haie hinter sich, ihre Zahlen sehen gut aus. Der 4:2-Sieg, den die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp am Dienstag gegen Nürnberg landete, war der vierte Saisonerfolg – bei nur einer Niederlage. Der Punkteschnitt des KEC liegt bei genau zwei pro Partie. Falls die Haie ihn halten sollten, so wäre ihnen eine Platzierung im oberen Bereich der DEL-Tabelle sicher.

Aber so weit will beim KEC natürlich niemand denken. Denn um die Konzentration zu halten, lebt man im Profisport im Moment und schaut maximal aufs nächste Spiel. Krupp, der nach dem Sieg gegen Nürnberg entspannt wirkte, befand: „Es war eine enge Angelegenheit mit einem glücklichen Ende für uns, wir haben die Tore im richtigen Augenblick gemacht.“ Zufrieden war Krupp auch mit der Abwehrleistung seiner Profis, inklusive Torhüter Tomas Pöpperle, der ein gutes Heimdebüt im Haie-Trikot hinlegte. „Er war so sicher wie in der Vorbereitung“, urteilte der Coach.

In dem kampfbetonten Spiel, das vor 7236 Zuschauern in der Lanxess-Arena stattfand, gab es einige Reibereien und Raufereien auf dem Eis; und in der 38. Minute einen Aufreger: Der Kölner Verteidiger Maury Edwards kassierte nach Videobeweis eine Matchstrafe für einen harten Check auf offenem Eis gegen den Nürnberger Nick Welsh, da der Kölner den Gegenspieler unglücklich mit dem Ellbogen am Kopf getroffen hatte. Eine umstrittene Entscheidung, die aber keine negativen Konsequenzen für die Haie nach sich zog. Die Liga stellte das Disziplinarverfahren gegen Edwards am Mittwoch ein, damit darf der Kanadier bereits am Freitag (19.30 Uhr) in der Heimbegegnung der Haie gegen Aufsteiger Bietigheim wieder mitwirken.

Das kommt den Haien sehr entgegen, da sie ersatzgeschwächt sind durch die Ausfälle der Verteidiger Jonas Holös und Alex Roach sowie der Stürmer Zach Sill, Mark Olver und Sebastian Uvira. Als erster dürfte Roach zurückkehren, er trainiert wieder mit dem Team. Mit Uvira rechnet Krupp ab der kommenden Woche. Olver (Finger gebrochen) und Sill (Schulter) brauchen noch ein wenig Zeit.

Großes Verletzungspech bei den Kölner Haien

Am liebsten würde Krupp noch Ersatz aus Nordamerika verpflichten, und zwar einen Center und einen Defensivmann. In den NHL-Trainingscamp gebe es aber wenige Kandidaten, die für die Haie in Frage kämen, berichtete der Trainer: „Es sind kaum Try-out-Spieler dabei, die meisten haben Verträge.“ Der Spielermarkt sei in diesem Jahr „sehr ruhig“.

Und so bekommen Kölner Junioren Eiszeit bei den KEC-Profis. Einer, der sich dabei in den Vordergrund gespielt hat, ist der 21-jährige Luis Üffing. Ihm gelang gegen Nürnberg sein erstes DEL-Tor, ein Kontertreffer nach Kombination mit Landon Ferraro und Marcel Müller. Im letzten Jahr, der Corona-Saison ohne Zuschauer, habe Üffing „keinen einfachen Einstieg ins Profi-Eishockey“ gehabt, meinte Krupp und schickt ein Lob hinterher: „Dieses Jahr hat er direkt vom Trainingsstart an gut gearbeitet, er empfiehlt sich mit guten Leistungen im Training für seinen Platz in unserem Kader.“