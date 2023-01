Thuresson trifft in der Overtime Kölner Haie schlagen Augsburg mit3:2

Köln – Gut 11.000 Zuschauer wären laut der NRW-Corona-Schutzverordnung am Sonntagabend in der Lanxess-Arena erlaubt gewesen. Ganz so viele kamen nicht in die Deutzer Halle, aber es waren immerhin 8728 Besucher, die sich an diesem für ein Sport-Event eher ungünstigen Termin das Heimspiel der Kölner Haie gegen die Augsburger Panther ansahen. Es lohnte sich für die Haie-Fans, denn am Ende durften sie feiern.

Dank eines Treffers des schwedischen Stürmers Andreas Thuresson, der in der Verlängerung traf, gelang dem KEC in einer hart umkämpften DEL-Partie ein 3:2 (0:2, 1:0, 1:0,1:0) -Erfolg gegen die Gäste aus Bayern. „Wir hatten einen schwierigen Start, aber wir haben uns zurück gekämpft. Diese Arbeitsmoral müssen wir behalten, dann können gute Dinge geschehen“, sagte der Siegtorschütze, der nach 1:28 Minuten in der Overtime zugeschlagen hatte.

Olver fiel kurzfristig aus

Die Haie mussten kurzfristig auf ihren Angreifer Mark Olver verzichten, der wegen einer Verletzung an der Hand etwa drei Wochen pausieren muss. Der KEC hätte den erfahrenen Mittelstürmer gut gebrauchen können. Die Augsburger Panther gehören zu den Mannschaften, die die Haie auf jeden Fall schlagen sollten, wenn sie ihr Saisonziel, die Qualifikation für die DEL-Playoffs, erreichen wollen. Und es deutete sich am Sonntagabend schnell an, dass Augsburg sich als harter Brocken erweisen sollte.

In einer Partie, deren spielerisches Niveau niedrig war, nutzen die Panther ihre wenigen Torchancen zunächst besser als die Haie. In der fünften Minute schoss Adam Payerl im Getümmel vor JustinPogges-Tor das 0:1. Vier Minuten später stand es 0:2, Augsburgs Chad Nehring hatte viel Platz und traf zum 0:2 (9.). Die Haie wirkten in dieser Phase schläfrig, so, als seien sie noch nicht so richtig bei der Sache.

Dumont stellt auf 1:2

Aber sie bissen sich mit einigem Elan zurück ins Spiel. Nachdem es im Mitteldrittel zunächst ohne packende Tormomente ein wenig hin und her gegangen war, gelang dem KEC in der 33. Minute der Anschluss – und zwar so: Marcel Müller spielte bei einem Wechsel der Augsburger einen Pass auf Lucas Dumont, der die Scheibe per Rückhand unter die Latte des Kastens von Panther-Torhüter Markus Keller befördertet. So stand es nach 32 Minuten 1:2, und bis zur zweiten Drittelpause geschah nicht mehr viel, da sich die Mannschaften weitgehend neutralisierten.

Es ging im Schlussabschnitt zunächst so weiter, das Spiel war geprägt von viel Kampf und wenigen Spielzügen. Bis zur 47. Minute, in der Kölns Angreifer Jon Matsumoto nach Pass von Landon Ferraro der Treffer zum 2:2 glückte. Der Rest der Partie war wieder mehr Kampf als Spiel, die Teams erstickten sich förmlich gegenseitig. So stand es nach der regulären Spielzeit 2:2. In der Verlängerung hatte Thuresson nach 1:28 Minuten einen brillanten Moment, als er sich den Puck vom Gegner holte und Keller keine Chance ließ.

Für den KEC geht es bereits am Dienstag (19.30 Uhr) weiter – mit einem Heimspiel in der Lanxess-Arena gegen die Ice Tigers aus Nürnberg.

Kölner Haie: Pogge - Edwards, Mo. Müller - Ugbekile, Zerressen - Sennhenn, Sieloff - Glötzl - Thuresson, Howden, Üffing - Bires, Matsumoto, Barinka - Ferraro, Kammerer, Dumont - Oblinger, Ma. Müller, Chrobot.

Zuschauer: 8728.

Schiedsrichter: Steingroß, Hunnius.

Strafminuten: Köln 8/ Augsburg 8.

Tore: 0:1 Payerl (4:08), 0:2 Nehring (8:37), 1:2 Dumont (32:12), 2:2 Matsumoto (46:16), 3:2 Thuresson (61:28).