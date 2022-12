Köln – Trotz der jüngsten Niederlagenserie haben die Kölner Haie den Vertrag ihres Trainers Uwe Krupp „langfristig“ verlängert, das gab der Klub am Dienstag bekannt. Nach Informationen dieser Zeitung soll der Vertrag um zwei Jahre verlängert worden sein. „Uwe Krupp passt zu unserem Konzept“, sagte Geschäftsführer Philipp Walter. „Er identifiziert sich mit dem Plan, den wir beim KEC haben.“

Der frühere NHL-Profi, 1965 in Köln geboren, trainiert den KEC in seinem zweiten Engagement seit Februar 2020, er war zuvor von 2011 bis 2014 Haie-Trainer. In der DEL hat der KEC, der am Freitag (19.30 Uhr) in der Lanxess-Arena gegen Red Bull München antritt, zuletzt neun Mal nacheinander verloren.