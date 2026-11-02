Kölns U21-Trainer Manuel Hartmann„Es haben alle gefeiert, als Malek El Mala reinkam“

Die U-21-Fußballer des 1. FC Köln erlebten am Sonntagabend in der Regionalliga West Hochs und Tiefs: Die FC-Reserve führte beim 1. FC Bocholt nach einer starken Anfangsphase, geriet in Unterzahl in Rückstand und kam kurz vor Schluss zum 2:2-Ausgleich.

Rote Karte für Kölns Torwart

Besonders war der Abend für Simeon Castano Bader. Der 19-jährige Keeper stand erstmals im Kader der U 21, weil sich der bisherige Ersatztorwart Luis Hauer verletzt hatte. Die Dramaturgie bescherte dem Schlussmann, der im Sommer von der U 19 des Karlsruher SC ans Geißbockheim gewechselt war, sogar einen Kaltstart in der ersten Hälfte. Die Kölner ließen sich nach einer eigenen Ecke auskontern.

Der aus seinem Tor eilende Mikolaj Marutzki vereitelte gegen den heranstürmenden Lennart Garlipp eine klare Torchance außerhalb des Sechzehners mit seinem Arm und sah dafür die Rote Karte (34.). „Miko spricht davon, dass er den Ball erst gegen das Knie, dann gegen die Hand bekommen hat. Die Bocholter und der Linienrichter sind felsenfest der Meinung, dass er den direkt mit der Hand gespielt hat“, sagte Kölns Trainer Manuel Hartmann. Und so schlug die Stunde für Castano Bader, der ohne großes Aufwärmen sein Regionalliga-Debüt absolvieren musste.

„Er hat es dafür sehr, sehr ordentlich gemacht. Er war in vielen brenzligen Situationen ein guter Rückhalt für die Mannschaft“, lobte Hartmann seinen Torwart. Zu diesem Zeitpunkt führte die U 21 durch den sehenswerten Distanzschuss von Marvin Ajani mit 1:0 (30.). Doch in Überzahl erhöhte Bocholt den Druck – und drehte die Partie nach der Pause. Der Ex-Kölner Arnold Budimbu traf aus 16 Metern zum 1:1 (57.). Wenig später köpfte Malek Fakhro eine Budimbu-Ecke zum 1:2 aus FC-Sicht ein (72.). Als alles nach einem Bocholter Heimsieg aussah, schlugen die Kölner nach einem ruhenden Ball zurück.

Malek El Mala trifft für den 1. FC Köln in Berlin

Nilas Yacobi brachte eine Ecke von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten. Die Gastgeber bekamen den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Niklas Hoffmann staubte im Fünfer zum 2:2 ab (85.). „Ich bin sehr, sehr stolz auf die Mannschaft. Ich glaube, für ihre Entwicklung bringt so ein Spiel weitaus mehr als ein klarer Sieg“, bilanzierte Hartmann. Dabei gab es für die Kölner schon vor dem Anpfiff Grund zum Jubeln. Das Team verfolgte das Bundesliga-Spiel der Profis bei Union Berlin per Livestream. „Es haben alle gefeiert, als Malek El Mala reinkam. Die Stimmung war erst recht riesig, als Malek den Ausgleich erzielt hat“, schilderte der Coach die Momente und ergänzte: „Wir sind riesig stolz, dass wir jetzt auch schon drei U-19-Debütanten dieses Jahr bei uns hatten, dass Malek El Mala jetzt ein Bundesliga-Debüt gefeiert hat und den Profis direkt helfen konnte.“

Für den Trainer sei das ein Beleg für die Arbeit im Nachwuchsbereich: „Da sind wir als Akademie auf einem sehr guten Weg.“ Sportlich läuft es für seine Mannschaft mittlerweile gut in der Regionalliga West. Die Kölner sind seit vier Spielen ungeschlagen und haben sich auf Platz sechs etabliert. Und so kehrte das Team mit zufriedenen Gesichtern zurück.