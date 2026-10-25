Die U-21-Fußballer des 1. FC Köln haben eine Niederlage zum Abschluss der englischen Woche in der Regionalliga West in letzter Sekunde abgewendet. Marvin Ajani erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum 2:2-Endstand gegen die U21 des SC Paderborn. Die Kölner hatten zwischenzeitlich sogar mit 0:2 zurückgelegen. Die Personalnot verhalf dabei zwei Spielern aus der U19 zu ihren Regionalliga-Premieren.

Milian Eggers profitierte davon, dass Malek El Mala ins Bundesliga-Aufgebot berufen wurde und Jonas Arweiler aufgrund muskulärer Beschwerden ausfiel. So stand der 17-Jährige sogar als Sturmspitze in der Startelf. In der Schlussphase kam mit Pierre Tampier-Eken ein weiterer Debütant zum Zug. Der Außenverteidiger rückte aus der U19 auf, weil mit Cenny Neumann und David Fürst gleich zwei Spieler auf diesen Positionen verletzt ausgefallen waren. Der 18-Jährige sammelte mit seiner Flanke auf Ajani, die dieser trocken ins lange Eck zum 2:2 verwertete, sogar einen Scorerpunkt bei seinem Einstand.

U-19-Trio hilft in der Regionalliga aus

„Stefan Ruthenbeck hat auf drei seiner Stammspieler verzichten müssen. Das ist nicht selbstverständlich“, lobte U-21-Trainer Manuel Hartmann die Zusammenarbeit in der FC-Akademie. „Ich kann es immer nur betonen, dass dieser Draht in der Akademie extrem eng ist, auch in der Verzahnung nach oben. Das ist ein Riesenvorteil, den wir immer wieder für unsere Talente nutzen können.“

Kevin Ekweribe komplettierte das U-19-Trio. Der Stürmer sorgte nach seiner Einwechslung für Gefahr und sammelte seinerseits ebenfalls einen Assist: Sein Querpass auf Lionel Voufack wurde vom Sechzehner flach ins Eck zum 1:2-Anschlusstreffer verwertet. Kurz danach dezimierten sich die Gäste mit einer Gelb-Roten Karte selbst, was die Kölner Aufholjagd weiter begünstigte.

„Krasse Fehler“ beim 1. FC Köln

Der Trainer haderte dennoch mit den einmal mehr frühen Gegentoren, diesmal sogar in beiden Halbzeiten: „Wir haben immer auch krasse Fehler drin, das muss man einfach sagen. Die frühen Gegentore ärgern sehr, weil du immer etwas hinterherläufst, anstatt mal vorzulegen und es dann dominant runterzuspielen. Das kostet dann auch noch Körner.“

Dennoch zeigte sich der Coach am Ende der englischen Woche mit zuvor zwei Siegen versöhnlich: „Wenn jemand gesagt hätte, ihr holt sieben Punkte, hätte das jeder unterschrieben. Klar hätten wir uns neun gewünscht am Ende der Woche, aber nach so einem Spielverlauf müssen wir damit heute zufrieden sein.“

1. FC Köln U21: Marutzki – Ajani, Hoffmann, Kotya Fofana, Voufack (79. Tampier-Eken) – Neves (72. Hekmat), Harchaoui (60. Irmiev) – Labenz, Borie (60. Ekweribe), Yacobi – Eggers (72. Stapelmann); Tore: 0:1 Duric (4.), 0:2 Stublla (51.), 1:2 Voufack (63.), 2:2 Ajani (90.+4); Gelb-Rot: Hippe (Paderborn/66.).