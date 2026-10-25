Mitte August wurde der Grundstein gelegt. Nun ist eine wichtige Personalentscheidung für das Haus der Talente von Bayer 04 gefallen: Michelle Böhmke kommt am 1. Januar 2027 in das Projektteam und übernimmt die Leitung. Das Haus soll nächsten Sommer eröffnet werden.

Die 36 Jahre alte Ex-Fußballerin der SGS Essen arbeitete unter anderem als pädagogische Leiterin und Internatsleiterin bei Hertha BSC. Für Simon Rolfes, den Geschäftsführer Sport bei Bayer 04, ist Böhmke „die ideale Besetzung für diese Position. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im pädagogischen Bereich, insbesondere als Führungskraft in einem Nachwuchsleistungszentrum, wird Michelle Böhmke die Entwicklung und pädagogische Ausrichtung des Hauses der Talente entscheidend prägen.“

Stationen in Essen, Paderborn, Berlin und Bochum

Böhmke hat soziale Arbeit/Sozialpädagogik im Bachelor sowie Sozialmanagement im Master studiert. Parallel dazu war sie bei der Jugendhilfe Essen gGmbH, im Nachwuchsleistungszentrum des SC Paderborn 07 sowie bei der Forum Paderborner Spitzensport gGmbH als pädagogische Leiterin tätig. Anschließend arbeitete Böhmke als Internatsleiterin bei Hertha BSC. Bis Jahresende ist die gebürtige Essenerin noch im pädagogischen Bereich bei Kolping Jugendwohnen und beim VfL Bochum 1848 beschäftigt.

Das ist der Architektenplan für das Haus der Talente. Copyright: Oxen Architekten

Unweit des Leistungszentrums Kurtekotten lässt Bayer 04 derzeit zwischen der Kita Löwenburg und der Elisabeth-Langgässer-Straße mit dem Haus der Talente eine neue Heimat für 36 junge Sportlerinnen und Sportler im Alter von 14 bis 18 Jahren errichten. Darunter sind Fußballer, aber auch Jugendliche aus anderen Mannschaftssportarten, der Leichtathletik und des Parasports.

Im Haus der Talente werden sie in Wohngruppen und von Pädagogen betreut zusammenleben. Ein mit dem Jugendamt abgestimmtes Konzept ermöglicht eine zielgerichtete Förderung der Jugendlichen. In jeder Wohngruppe stehen ihnen feste Bezugspersonen zur Seite.