Die Fußballer des SV Bergfried Leverkusen warten in der Bezirksliga weiter auf den ersten Saisonsieg. Am dritten Spieltag reichten der Mannschaft von Stefan Müller zwei Führungen beim FC Hürth II nicht, um den ersten Dreier mitzunehmen.

Nach dem 2:4 gegen DJK Südwest und dem 3:3 gegen Weiler Volkhoven gab es beim Mittelrheinliga-Unterbau wieder eine Punktteilung. Dabei waren die Gäste auf dem Kunstrasen in Hürth gut in die Partie gestartet. Kevin Sivakumar war nach einem kurz gespielten Eckstoß von Maik Maier zur Stelle und schob zum 1:0 ein (21.).

SV Bergfried kassiert kurz vor Schluss den Ausgleich

Auf der Gegenseite brachte aber auch ein Eckstoß den ersten Gegentreffer. Leonard Breer zog seine Hereingabe auf den langen Pfosten, wo der Ball zum 1:1 ins Netz fiel (35.). Die Reaktion auf diesen Nackenschlag gefiel Bergfried-Trainer Müller besonders gut. Nur eine Minute später spielten seine Schützlinge wieder mutig nach vorne und bekamen nach einem Foul im Hürther 16er einen Strafstoß zugesprochen. Maik Maier übernahm vom Punkt aus Verantwortung und markierte die nächste Führung (37.).

Mit dem 2:1 ging es in die Kabine und dort konnte sich das Auswärtsteam sammeln. Mit defensiver Stabilität und einigen offensiven Nadelstichen hätten sie das Pendel in ihre Richtung ausschlagen lassen können. Allerdings gab es noch diesen einen unachtsamen Moment. In der 89. Minute flankten die Hürther von rechts und Philipp Klemp köpfte zum 2:2-Endstand ein.