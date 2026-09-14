„Ein Punkt aus drei Spielen ist wenig, aber ich habe viele, positive Ansätze gesehen“, sagte Heiko Dietz nach dem 2:5 (1:3) bei BW Köln. In der Fußball-Landesliga hat sein SV Schlebusch die zweite Niederlage kassiert, wurde nach dem ordentlichen Spiel beim Spitzenreiter aber vom Cheftrainer gelobt. „Wir wollen aktiv und mutig nach vorne verteidigen und haben dem Favoriten so auch das Leben schwer gemacht“, befand Dietz.

Wir wollen aktiv und mutig nach vorne verteidigen und haben dem Favoriten so auch das Leben schwer gemacht Heiko Dietz, Trainer des SV Schlebusch

Schon in der Anfangsphase hielten die Gäste aus Leverkusen das Heimteam auf dessen Kunstrasen von ihrem Tor fern. „Das erste Gegentor fällt nach einem abgefälschten Distanzschuss, da machen ich niemandem einen Vorwurf“, sprach der SVS-Übungsleiter über Paul Amices 0:1 (14.). Mit Moral und ordentlicher Wucht besorgte Sebastian Bamberg dann den Ausgleich (29.). Dieser hatte allerdings nur eine gute Minute Bestand. „Dass wir das 1:2 nach einer Standard kassieren, ärgert mich schon, weil man diese Situationen eigentlich kontrollieren kann“, dachte Dietz an Amices zweiten Streich (31.).

Zudem luden seine Spieler die Hausherren in Person von Simon Bloess noch zum 1:3 vor der Pause ein (42.). „Da waren wir dann etwas zu leichtsinnig, kommen aber nach dem Seitenwechsel wieder toll zurück“, betonte der Leverkusener. Amin Ayoola brachte nach einem Konter per Kopfball die Hoffnung zurück – 2:3 (46.). „Dann haben wir aber etwas Lehrgeld bezahlt und der Gegner hat auch wirklich seine Qualität gezeigt“, wollte Dietz die Gegentreffer zum 2:4 und 2:5 nicht überbewerten. Michael Kötting (60.) und Vincent Reinke (89.) sorgten für den dritten Blau-Weiss-Sieg im dritten Spiel.

Die Schlebuscher stehen indes mit einem Zähler auf Rang 13 und müssen es am Sonntag im Heimspiel gegen das noch punktlose Schönenbach besser machen.