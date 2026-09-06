Im ersten Heimspiel der neuen Landesliga-Saison gab es für die Fußballer des SV Schlebusch ein 1:1 (0:0) gegen den SC Rheinbach. „Den ersten Punkt der Saison nehmen wir gerne mit, auch wenn man denken könnte, dass wir nach der zweiten Halbzeit ‚Elf gegen Zehn‘ auch hätten gewinnen können“, sagte Dirk Dreher.

Der Vorstandssprecher der Hausherren erklärte den eigenen Matchplan mit Bezug auf die vorherige Saisoneröffnung in Pesch. „Nach dem 1:4 ging es erstmal darum sicher zu stehen, das hat unsere Mannschaft sehr diszipliniert gemacht und auch der Gegner wollte erstmal nicht zu viel riskieren.“

Obwohl Heimtrainer Heiko Dietz im Vergleich zur Vorwoche mit Murat Aydin, Yassin Lectibi und Marius Lupasco drei neue Spieler in die Startaufstellung beordert und diese in der Vergangenheit auch schon Offensivdrang bewiesen hatten, verliefen die ersten 45 Minuten auf dem Kunstrasen im Bühl ohne große Höhepunkte. „Ich glaube keiner der beiden Torhüter musste vor dem Seitenwechsel auch nur einmal eingreifen“, dachte Dreher an die beschäftigungslosen Patrick Kuske und Gästekeeper Kacper Majchrowski.

Ein unsportlicher Höhepunkt ereignete sich mit der Roten Karte gegen Osayomwanbor Igbineweka Edogiawere. Der Rheinbacher beleidigte Schiedsrichter Marcel Cieslarzyk nach einem Foul und wurde des Feldes verwiesen (45.). Nach dem Seitenwechsel spielten elf Schlebuscher gegen die dezimierten Gäste mutiger. „Wir waren dann die drückende Mannschaft“, dachte Dreher an Sebastian Bambergs Pfostenschuss in der 67. Minute. „Danach kassieren wir das erste Gegentor, obwohl wir am Drücker waren“, fuhr der Heimsprecher fort.

Auf Ivan Irmievs Distanztreffer in der 70. Minute reagierten die Schlebuscher mit wütenden Angriffen. Erst in der Nachspielzeit wurden sie aber belohnt. Da zog Bamberg einen Foulelfmeter und Amin Ayoola verwandelte sicher zum Endstand (90.+4). „Wir haben eine junge Mannschaft, da müssen wir geduldig sein und ihrer Entwicklung vertrauen“, schloss Dreher seine Ausführungen.