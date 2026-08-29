Die Naturschutzverbände Nabu und BUND sind äußerst aktiv in Leverkusen: Seit 2024 ist ihre Mitgliederzahl auf 940 angestiegen, statt früher fünf gibt es mittlerweile zwölf ehrenamtliche Arbeitsgruppen und jedes Jahr werden rund 100 Kurse angeboten. Neu hinzugekommen seien unter anderem Teams für Botanik, Ornithologie, Biotoppflege, Lichtverschmutzung, soziale Medien, Naturpädagogik und eine Webcam an einem Kita-Nistkasten, bilanzieren die Umweltverbände die vergangenen zwei Jahre.

Gleichzeitig schauen die Umweltschützer nach vorn und präsentieren das Programm für das nächste halbe Jahr. Von September 2026 bis Februar 2027 sind 45 Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geplant.

Fledermäuse und Siebenschläfer

Speziell für Kinder gibt es unter anderem Fledermausexkursionen, herbstlichen Blätterdruck, das Gestalten von Weihnachtswichteln und Siebenschläfer-Nachtwanderungen. Für Erwachsene und Familien werden Kurse zur Geschichte der Streuobstwiesen und zum Obstbaum- und Beerenobstschnitt angeboten. Weitere Veranstaltungen führen in die Wahner Heide, in den Wald, an die Urdenbacher Kämpe, an den Monheimer Rheinbogen und in die Umgebung des Buschbergsees. Hinzu kommen eine Wildkräuterwanderung und ein Angebot über den Schutz von Igeln.

In Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Kino zeigen die Naturschutzverbände vier Filme. Auf dem Programm stehen „Das Flüstern der Wälder“ am 7. September, „Silent Friend“ am 5. Oktober, „Anstatt Bäume“ am 23. November sowie „Wie geht Natur?!“ am 7. Dezember.

Beobachtungen von Bürgern

Zum 45. Mal ist außerdem der Naturschutzbasar geplant. Er findet am 29. November im Alten Bürgermeisteramt in Schlebusch statt. Wer sich regelmäßig engagieren möchte, kann den „Aktiven-Treff“ besuchen, der sich an jedem zweiten Mittwoch im Monat mit Natur- und Umweltthemen beschäftigt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der sogenannten Bürgerwissenschaft. Interessierte können Beobachtungen aus der Natur melden, etwa Kranichzüge, die Ankunft von Mauerseglern oder das Vorkommen der Stendelwurz. Für eine Mitmachaktion suchen die Verbände außerdem Fotos von Tag- und Nachtfaltern in unterschiedlichen Entwicklungsstadien.

Politisch bleiben Nabu und BUND bei der Stadtentwicklung aktiv. Nach eigenen Angaben erarbeiten die Verbände zu Bauvorhaben in Leverkusen fachliche Stellungnahmen. Im neuen Programmheft kritisieren sie unter anderem aus ihrer Sicht problematische Eingriffe in Freiflächen. Genannt werden die geplante Feuerwache im Landschaftsschutzgebiet, das Sportinternat am Kurtekotten und eine Windenergieanlage in der Nähe des Buschbergsees. Auch die zunehmende Lichtverschmutzung in der Stadt wird thematisiert.

Die Verbände fordern unter anderem mehr Grün, einen Verzicht auf Bebauung im Außenbereich und stärkeren Klimaschutz. Das Programmheft enthält zudem Tipps zur Lebensmittelrettung, zur Pflege von Gärten ohne Torf, zu Nisthilfen, zur Müllvermeidung und zur Reparatur.

Das Programm liegt an städtischen Infostellen und im Info-Treff der Naturschutzverbände aus. Die einzelnen Veranstaltungen sind zudem auf den Internetseiten von Nabu und BUND Leverkusen aufgeführt.

Phänomen Siebenschläfer-TV

Besonders gefragt ist den Angaben der Naturschutzverbände zufolge weiterhin die Live-Webcam, die Einblicke in den Lebensraum von Siebenschläfern gibt. 2025 wurde die Übertragung weltweit mehr als 313.000-mal aufgerufen. Die Zahl der Facebook-Follower stieg von 11.300 Anfang 2026 auf aktuell 12.412. (stes)