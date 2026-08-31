Egal ob Fernsehen, Fahrrad oder Föhn, im Reparatur-Café warten für fast jeden Haushaltsgegenstand die passenden Fachleute. Jeden vierten Samstag im Monat bietet der Verein Aussbeserungswert Leverkusen eine offene Werkstatt an, in der Ehrenamtliche sämtliche Gebrauchsgegenstände reparieren. Der Standort wechselt monatlich. Das Angebot ist kostenlos und finanziert sich über Spenden und Mitgliedsbeiträge.

23 Ehrenamtliche helfen an diesem Samstag mit. Zur Eröffnung um elf Uhr habe sich trotzdem eine kleine Schlange gebildet, berichtet Frank Obermaier aus dem Vorstand des Vereins. Im Schnitt würden 40 bis 50 Menschen das Angebot an einem Samstag in Anspruch nehmen. Laut Obermaier war der Andrang kurz nach der Einführung des Reparatur-Cafés vor elf Jahren noch stärker. „Als wir damals im Bürgermeisteramt in Schlebusch begonnen haben, haben uns die Leute die Tür eingerannt. Deswegen mussten wir das Angebot auf 40 bis 50 Gegenstände kontingentieren“, sagt er.

Das ist das Konzept des Leverkusener Reparatur-Cafés

Heute ist diese Begrenzung aber wieder aufgehoben. Die Werkstatt, die mittlerweile im elften Jahr existiert, ist auch an diesem Samstag gut besucht. Um 13 Uhr kann Obermaier schon 35 Reparaturen verzeichnen. Am häufigsten kämen die Leute mit Elektrogeräten, wie Lampen, oder mit Fahrrädern. Bei manchen Gegenständen stoßen aber auch die Ehrenamtlichen an Grenzen. „Bei Computern kann man viel machen, aber Apple-Geräte kann man zum Beispiel nicht aufmachen. Außerdem reparieren wir keine Haushaltsgroßgeräte, wie Waschmaschinen, und auch Hausbesuche machen wir nicht“, erklärt Obermaier.

Apple-Geräte kann man nicht aufmachen. Wir reparieren keine Haushaltsgroßgeräte wie Waschmaschinen Frank Obermaier, Ausbesserungswert Leverkusen, über die Grenzen ihres Reparaturangebots

Das Konzept als Reparatur-Café soll dafür sorgen, dass sich Menschen gesellig bei einem Kaffee austauschen und bestenfalls die Reparatur beim nächsten Mal selbstständig durchführen können. Das gelinge aber nicht immer, sie hätten auch Stammkundinnen und -kunden, berichten Ingo Leifheit und Jörg Hartwagner, die vor der Werkstatt von Schloss Morsbroich Fahrräder reparieren. „Wir haben meist ältere Frauen, die regelmäßig kommen“, sagt Leifheit. Hartwagner ergänzt: „Frauen sind auch eher diejenigen, die nach Rat fragen.“ Das Reparieren von Fahrrädern ist das Hobby der beiden. „Ich mache das gerne, für mich ist das Schrauben am Fahrrad fast meditativ“, lacht Hartwagner.

Wegwerfen ist schlecht für unsere Gesellschaft und für unsere Umwelt. Wir waren alle der Meinung, dass man mehr reparieren müsste Frank Obermaier, Vorstand von Ausbesserungswert Leverkusen

Im Inneren der Werkstatt sitzt eine Odenthalerin vor ihrer Holz-Lokomotive, die gerade bearbeitet wird. Sie hatte das Spielzeug auf einem Trödelmarkt gekauft. Nun wollte sie es für ihre Enkeltochter restaurieren, denn an der Lok fehlen die Räder. Das Angebot komme ihr dabei sehr entgegen. „Das ist eine tolle Hilfe, sonst würde ich es zu Hause versuchen und vermutlich noch schlimmer machen“, sagt sie.

Als das Reparatur-Café 2015 entstand, schloss sich eine Gruppe von Menschen zusammen, die sich mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt hatte. „Wegwerfen ist schlecht für unsere Gesellschaft und für unsere Umwelt. Wir waren alle der Meinung, dass man mehr reparieren müsste“, schildert Obermaier das Ziel des Vereins.

Zu Gründungszeiten hatte der Verein laut Obermaier auch das Vorhaben, das Wissen über und die Begeisterung für die Technik von den älteren Generationen an die Jüngeren weiterzugeben. Aktuell sind die meisten Mitglieder im Verein im Rentenalter; Menschen, die das Angebot in Anspruch nehmen, sind auch meist über 60. So bleibt dieses Ziel wohl noch für die kommende Zeit offen.