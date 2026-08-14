Das Bild dürfte den Leverkusener Handballfans noch sehr präsent sein: Sybille Gruner hebt die kleine goldene Ananas-Statue freudestrahlend in die Höhe. Auf der Jagd nach der sprichwörtlichen goldenen Ananas war ihr als Interimstrainerin mit Bayer Leverkusen eine – betrachtet man den nach dem Abstieg aus der Bundesliga schlechten und kräftezehrenden Saisonstart – schier unglaubliche Erfolgsserie von fünf Siegen hintereinander mit der Mannschaft gelungen. Zum Abschied und Dank schenkten die Werkselfen ihr besagte goldene Ananas am letzten Spieltag der Saison 2025/26.

Das ist nun zweieinhalb Monate her – und in der Zwischenzeit hat sich viel getan. Nicht nur eine neue Trainerin hat mit Franziska Garcia das Ruder übernommen, auch hat sich ein Großteil des Gesichts der Mannschaft verändert. „Wir sind runderneuert und zusammengewürfelt“, sagt Garcia. Nicht etwa klagend, sondern mit einer guten Portion Realismus, weil der Reset-Knopf gedrückt wurde. Fünf Spielerinnen sind dem Kader erhalten geblieben, acht neue hinzugestoßen. „Wo wir genau stehen, kann ich noch nicht einordnen. Ich bin zufrieden, wie die Mannschaft in der Vorbereitung mitzieht“, sagt die frühere Leverkusener Spielerin (2011 bis 2012).

Annika Ingenpaß ist nach Oldenburg gewechselt

Neben Gruner wurden Ende Mai auch viele Spielerinnen verabschiedet – beispielsweise die spielende Sportliche Leiterin Annika Ingenpaß, die in Oldenburg in der Bundesliga und im europäischen Wettbewerb noch einmal angreifen will und das Zepter der Sportlichen Leitung zusätzlich an die von ihr verpflichtete Garcia weiterreichte. Oder Lea Flohr, die sich aus langer Leidenszeit zurückgekämpft hatte, eigentlich eine Offensivhoffnung der Leverkusenerinnen für die neue Spielzeit hätte werden können, den nächsten Schritt aber andernorts gehen wird. Noch ist ihr neuer Klub aber unbekannt.

Während Flohr den Großteil der vergangenen Spielzeit ausfiel, wiegt gerade der Abgang von Ingenpaß schwer, weiß auch Garcia, die aber auch auf eine Rückkehr Ingenpaß’ hofft: „Sportlich ist das natürlich ein Verlust. Ich bin aber weiterhin mit Annika in einem regelmäßigen Austausch. Unser Ziel muss es sein, sie nach ihrer aktiven Karriere wieder nach Leverkusen zu holen. Wir wollen sie als Baustein für unsere langfristige Perspektive.“

Testspiel gegen Südkoreas Nationalmannschaft

In der Vorbereitung auf die in zwei Wochen startende zweite Zweitliga-Saison, hat die junge und teils unerfahrene Mannschaft schon einige Tests absolviert. Gegen Lintfort sei ihr Team sehr nervös gewesen, berichtet Garcia, gegen Drittligist Recklinghausen habe es die Herausforderung gut gemeistert. Im Kräftemessen mit dem Bergischen HC ließ sich die Mannschaft im ersten Durchgang mit 9:21 düpieren, habe aber gute Lehren daraus gezogen. Am Sonntag empfangen die Werkselfen die südkoreanische Nationalmannschaft zu einem weiteren Testspiel in der Fritz-Jacobi-Halle (16 Uhr), zu dem auch Zuschauer zugelassen sind. Am 22. August folgt dann die Saisoneröffnung und das Wiedersehen mit Lintfort sowie das Kräftemessen mit dem niederländischen Erstligisten HV Kwiek.

Ein Saisonziel möchte Garcia nicht ausgeben. „Damit würden wir uns keinen Gefallen tun“, sagt sie. Bayer Leverkusen werde sich „die ganze Saison und die drei Jahre, für die ich unterschrieben habe, in einem Entwicklungsprozess befinden“. Was die 42-Jährige sich mit ihrem Team vorgenommen hat, erklärt sie dann aber doch: „Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen und uns bis zur Winterpause irgendwo im Mittelfeld etablieren. Das gibt dem Team Sicherheit.“