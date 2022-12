Lewandowski-Hattrick FC Bayern im Viertelfinale der Champions League

München – Angeführt vom herausragenden Dreifach-Torschützen Robert Lewandowski hat Bayern München das Viertelfinale der Champions League erreicht. Nach dem 1:1 bei RB Salzburg gewann der sehr offensiv eingestellte deutsche Rekordmeister das Achtelfinal-Rückspiel mit 7:1 (4:0), Weltfußballer Lewandowski erzielte dabei innerhalb von elf Minuten einen Hattrick.

Vor 25.000 Zuschauern verwandelte Lewandowski zunächst zwei an ihm verschuldete Foulelfmeter (12. und 21./nach Videobeweis), kurz darauf traf er zum dritten Mal (23.) und stellte damit den Rekord für den schnellsten Hattrick ab dem Anpfiff in der Champions League auf. Es folgten Tore von Serge Gnabry (31.), Thomas Müller (54./83.) und Leroy Sane (86.), für Salzburg war Maurits Kjaergaard (71.) erfolgreich.

Seit dem Finalsieg 2013 gegen Borussia Dortmund hatten die Münchner nur 2019 den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Sie haben damit weiter die Chance auf zwei Titel in dieser Saison. Die Auslosung für das Viertelfinale findet am 18. März statt, die Spiele werden am 5./6. April sowie am 12./13. April ausgetragen. (SID)